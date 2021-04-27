الثلاثاء 27 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بمشاركة مجلس السيادة الانتقالي

انطلاق فعاليات الورشة الفنية لمؤتمر نظام الحكم في السودان

مؤتمر نظام الحكم
مؤتمر نظام الحكم في السودان

انطلقت بقاعة الصداقة بالخرطوم، اليوم الثلاثاء، أعمال الورشة الفنية لمؤتمر نظام الحكم في السودان تحت شعار "حكم رشيد وتنمية مستدامة"، وذلك بمشاركة مجلس السيادة الانتقالي.

 

وبدأت الفعاليات بحضور عضو مجلس السيادة ورئيس اللجنة العليا لمؤتمر نظام الحكم في السودان محمد حسن التعايشي، ووسط مشاركة واسعة من ولاة الولايات وأمناء حكومات الولايات وممثلين لقوي الحرية والتغيير ولجان المقاومة والإدارة الأهلية، بجانب الخبراء والمهتمين في مجالات الإدارة والحكم المحلي، وذلك حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

 

حكومة السودان تؤكد دعم نظام الحكم الإقليمي الفيدرالي 

 

وأوضحت بثينة دينار، وزيرة الحكم الاتحادي خلال مشاركتها بالمؤتمر، أن انعقاد هذه الورشة يأتي تنفيذًا لاتفاق جوبا لسلام السودان، والذي أقرّ نظام الحكم الإقليمي على أساس فيدرالي، وقالت إن نظام الحكم الإقليمي يحقق السلام والتوازن التنموي، مبينة أن وزارتها تولت أمر الإعداد العلمي الدقيق وإعداد الأوراق للمؤتمر بمشاركة من الأساتذة والخبراء والمهتمين بقضايا الحكم.

 

وأكد وزيرة الحكم الاتحادي أن الورشة تدعم تنفيذ اتفاق السلام وتعمل على إنجاح الانتقال السياسي الذي تحقق بفضل تضحيات شهداء النضال الوطني وثوار ثورة ديسمبر المجيدة، وأشارت إلي أن المؤتمر سيعمل على ضمان مشاركة واسعة لكل أطياف المجتمع السوداني بتنوعه الديني والاجتماعي والثقافي. 

 

المعارضة السودانية تؤكد أهمية مؤتمر نظام الحكم

 

من جانبه، أكد خميس عبدالله أبكر ممثل أطراف العملية السلمية أهمية انعقاد هذه الورشة، خاصة في بلد مثل السودان يتميز بتعدد الأديان والثقافات والأعراق، مبينًا أن قوة الفيدرالية تكمن في احترام حقوق الأقليات ومراعاة خصوصياتها الدينية والثقافية، داعيًا إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال الحكم الفيدرالي. 

 

وأضاف خميس أن هذه الورشة تعد أهمّ فعالية شهدها السودان بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة، مؤكدًا حرص أطراف العملية السلمية على إنجاح مؤتمر نظام الحكم باعتباره المؤتمر الذي يقود إلى وفاق وطني وتنمية مستدامة.

 

فيما أكد جعفر حسن، ممثل قوى إعلان الحرية والتغيير، أن الورشة تأتي في إطار معالجة إخفاقات الدولة السودانية في إدارة التنوع الديني والثقافي والعرقي، مبينًا أن الورشة تمثل واحدة من مرتكزات مستقبل الدولة السودانية مؤكدًا على ضرورة مشاركة كل أبناء السودان في مؤتمر نظام الحكم.

 

ودعا ممثل قوى الحرية والتغيير الإعلام لتنوير وتبصير الرأي العام بأهمية مؤتمر نظام الحكم في السودان في تحقيق السلام والاستقرار، وقال إن نظام الرئيس المخلوع عمر البشير البائد عمل على توزيع الولايات على أسس عرقية وإثنية أضرت بأمن واستقرار البلاد، وقال إن اتفاق جوبا جاء لتحقيق التراضي حول إدارة الدولة السودانية.

السودان مؤتمر نظام الحكم الخرطوم مجلس السيادة قاعدة الصداقة

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