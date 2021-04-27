محافظ مطروح يسلم عقود عمل لتشغيل الشباب خلال فترة الصيف

سلم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، عقود عمل لتشغيل عددا من شباب المحافظة من طلاب المدارس المرحلة الثانوية والجامعات والخريجين خلال الفترة الصيفية بفروع الشركة المصرية للمشروعات السياحية وذلك بمكتبة مصر العامة بحضور عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم وعز الدين ابراهيم مسئول الشركة وعددا من شباب المحافظة .

وتقدم 200 شاب تم اختبار 150 منهم وانهى 60 طالب وخرج اجراءات التعاقد، وجارى استكمال 90 أخرين وفق الضوابط والشروط التى يتم على اساسها الاختيار .

ووجه محافظ مطروح الشكر لكافة الجهود المخلصة والمشاركة الفاعلة من خلال الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية بالتنسيق مع وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بمديرية التربية والتعليم. .لتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة خاصة خلال فترة الصيف والتي وصلت إلى نحو200 فرصة عمل.



وأكد أن الهدف من هذه المبادرة هو إتاحة سبل الحياة الكريمة للإنسان من خلال المشاركة المجتمعية الفعالة لتوفير مزيد من فرص العمل ومصادر الدخل مع أهمية زيادة الاقتناع بثقافة العمل خارج الصندوق الحكومي واستغلال طاقات الشباب أمام تلك التحديات الاقتصادية خاصة مع جائحة كورونا وإدراك مدى خطورة البطالة وأهمية توجيه واستغلال الطاقات المنتجة للشباب ، مع ما يحيط بنا من تحديات ومخاطر.



وأشار محافظ مطروح إلى اهتمام القيادة السياسية المصرية وبما توليه من رعاية خاصة بالشباب , وتقدير دورهم باعتبارهم أمل الأمة وسر نهضتها، مع إطلاق العديد من المبادرات الخاصة بهم من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوفير مزيد من التيسيرات والتمويل لمشروعات الشباب والتأكيد على التأهيل والتدريب ، والإهتمام بالتعليم الفنى وغيرها من أجل توفير مزيد من فرص العمل .

وأوضح محافظ مطروح أنه جارى الإعداد لمؤتمر بحضور خبراء الاستثمار والمشروعات المتوسطة والصغيرة لعرض الافكر والمقترحات المختلفة مع شباب مطروح لتوفير مزيد من المشروعات وفرص العمل مقدما الشكر للقائمين على تنفيذ تلك المبادرة الوطنية الهادفة لتوفير مزيد من فرص العمل مع التأكيد على دعم المحافظة الكامل لمثل هذه المبادرات من أجل تحقيق أقصى إستفادة لأبناء محافظة مطروح .

جاء ذلك فى إطار جهود المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة ضمن تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري وتحقيق فرص معيشية افضل له.