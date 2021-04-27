الثلاثاء 27 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل أحداث مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 16.. تردد قناة MBC

ملوك الجدعنة
ملوك الجدعنة

مع تصاعد الأحداث المثيرة يلجأ الكثير من متابعي الدراما الرمضانية بإدارة محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة تفاصيل مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 16 التي أصبحت تتصدر قائمة أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكتروني خلال الآونة الأخيرة.

ويستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير مواعيد عرض المسلسل وأبرز القنوات الفضائية الناقلة لها خلال أيام شهر رمضان المبارك 2021 وترددها عبر القمر الصناعي نايل سات وأحداث المسلسل.

تفاصيل أحداث مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 16

يعد مسلسل ملوك الجدعنة بطولة الفنان مصطفى شعبان والفنان أحمد سعد الذي يعرض حاليا عبر شاشة فضائية قناة MBC مصر من أبرز الأعمال الدرامية التي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الالكترونية خلال الآونة الأخيرة خاصة مع تصاعد الأحداث حيث شهدت أحداث الحلقة 16 محاولة إيقاع بين الشابين الشعبيين اللذان لم يحصلا على قدر من التعليم سفينة و سرية حيث اتفقت ام بسمة و عنتر باستدراج فاتن إلى منزل سفينة لإيهام الجميع أنه يخون صديقه مع خطيبته وتوتر العلاقات بينهما في مشهد لقى ردود أفعال هائلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


مواعيد عرض مسلسل ملوك الجدعنة على MBC مصر

يعرض مسلسل ملوك الجدعنة بطولة الفنان أحمد سعد والفنان مصطفى شعبان عبر شاشة قناة فضائية MBC مصر طوال أيام شهر رمضان في تمام الساعة السابعة مساء عقب انتهاء عرض برنامج المقالب الشهير رامز عقله طار مباشرة ويعرض مرتين يوميا ليتمكن الجمهور في متابعته الأولى الساعة الثانية عشر و النصف صباحا والثانية الساعة الواحد ظهر اليوم التالي حيث تدور أحداثه حول شابين" سفينة و سرية" ورحلة صعودهما في عالم تجارة الأخشاب وما يواجهانه من صعاب من كبار التجار

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تردد قناة MBC مصر العارضة عبر النايل سات

يمكن للراغبين في معرفة تفاصيل مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 16 ضبط تردد قناة MBC مصر على القمر الصناعي المصري نايل سات عبر ترددها الجديد 12015 واستقطاب V و معامل تصحيح الخطأ 5/6 ومعدل الترميز 27500 وجودة عاليةHD للصوت والصورة والتي تبث مجموعة مميزة من البرامج الترفيهية والمسلسلات عبر شاشتها طوال شهر رمضان المبارك 2021 والتي يتنافس فيها مجموعة كبيرة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

أبطال وصناع مسلسل ملوك الجدعنة الاختيار الحلقة 16 تردد قناة MBC مصر المحامي مصطفى شعبان أحمد سعد

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