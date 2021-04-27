الثلاثاء 27 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«تنمية التجارة» توضح أسباب انخفاض أسعار الدواجن

الدواجن
الدواجن

أكد المهندس عبدالمنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، أن أسعار الدواجن المحلية تراجعت في الأسواق المحلية ما بين 29 جنيها لـ30جنيها بعد تحول نمط المستهلكين خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان من السحب والاستهلاك للحوم البيضاء والحمراء إلى استهلاك الأسماك حاليا ومع حلول شم النسيم يتم الإقبال على شراء الرنجة والفسيخ، لافتا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بطرح الدواجن البرازيلية المجمدة بسعر 35 جنيها للكيلو مقابل بيعها في الأسواق المحلية بـ41 جنيها للكيلو.

وقال عبدالمنعم خليل، في تصريح لـ"الدستور"، إنه سيتم تشكيل فريق عمل رقابي للمرور علي محلات الأسماك والرنجة والفسيخ خلال الفترة المقبلة، للتأكد من جودة المنتجات والتصنيع بالتنسيق مع الطب البيطري ومفتشي الأغذية لمنع الغش التجاري وانتهاء الصلاحية للحفاظ على صحة المواطنين من تعرض حياتهم للخطر.

وأرجع الأسباب الحقيقية وراء تراجع أسعار الدواجن المحلية إلى 30 جنيها للكيلو بدلا من 35 جنيها، بسبب تراجع الطلب علي شراء الدواجن بعد الأسبوع الأول من شهر رمضان.

فيما أكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن تراجع أسعار الدواجن يقابلها هناك تراجع في أطباق بيض المائدة إلى 32 جنيها في المزرعة ليطرح بسعر يتراوح ما بين 36 جنيها و37 جنيها.

وقال السيد إن حجم الإنتاج خلال شهر رمضان المبارك يصل إلى 4 ملايين و500 ألف طائر نتيجة دخول المربين الصغار بنسبة 25% في الدورة الإنتاجية الجديدة، لتوفير احتياجات شهر رمضان المبارك في القطاع الداجني بعد عزوفهم الثلاث دورات إنتاجية سابقة عن خسائرهم بسبب زيادة النفوق والأمراض والأوبئة.

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية إن أسعار الأعلاف سجلت نحو 8100 جنيه للطن والذي يتم استيراده من الخارج بالعملة الصعبة، مرجعا الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة وقف التصدير للذرة الصفراء التي تستخدم في صناعة الأعلاف ومستلزمات الإنتاج من دولة الأرجنتين لمدة 3 شهور تسبب في قلة الإنتاج والمعروض، الأمر الذي أدى إلي رفع أسعار والذي تمثل نسبة 80% من الإنتاج.

وأعلن رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية أن العملية الإنتاجية للدواجن تصل سنويا لنحو مليار و400 مليون طائر تمثل اكتفاء ذاتيا بنسبة 100%، وهي نسبة عالية لتوفير احتياجات المواطنين من هذه السلعة والبروتين الحيواني وهو أرخص بروتين لجميع طوائف المجتمع المصري ولسنا في حاجة إلى الاستيراد من الخارج بالعملة الأجنبية.

وتابع الإنتاج المحلي لبيض المائدة تصل سنويا نحو 13 مليار طبق وسعر الطبق الواحد بـ32 جنيها في المزرعة و37 جنيها في الأسواق.

وقال إن الإنتاج المحلي البالغ نحو مليار و400 مليون طائر سنويا يحقق الاكتفاء الذاتي، وجاهزون للتصدير للدول المجاورة والدول الإفريقية.

تنمية أسعار التجارة اسعار الدواجن وكيل وزارة التموين

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