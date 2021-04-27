تحرك برلماني بشأن أزمة تجديد جوازات السفر للمصريين في الخارج

تقدمت النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن أزمة تجديد جوازات السفر للمصريين فى الخارج لاسيما دول الخليج، مشيرة إلى أن السفارات والقنصليات المصرية بالخارج تتيح تجديد جوازات السفر من خلالها، إلا أنه يستغرق مدة طويلة تصل إلى حوالى ثلاثة أشهر.

وأوضحت حلاوة، خلال البييان العاجل، انه إذا كان هذا هو واقع الحال، إلا أن الأمر قد تفاقم أثناء جائحة كورونا المستجد، لدرجة يصل معها تجديد الجوازات لمدة تصل إلى سبعة أشهر، مما نتج عنه تحريم عدد كبير من المصريين خاصة في منطقة الخليج من تجديد جوازات السفر، مما أدى الى عدم التمكن من تجديد أقاماتهم، مما أدى الى فقدان البعض لوظائفهم.

وأكدت عضو مجلس النواب، انه إذا استمر الحال هكذا سيؤدى ذلك إلى فقدان العاملين فى الخارج وظائفهم مما سيشكل خسارة فادحة للاقتصاد المصري، وإضرار بسمعة المصريين في الخارج.

وطالبت البرلمانية، الحكومة بإيجاد حل سريع وجذرى للجوازات المعطلة والتى تصل الى عشرات الآلاف كضرورة ملحة، فضلا عن ضرورة ايجاد آلية أسرع لتجديد الجوازات لاسيما وان جائحة كورونا مازالت وستظل مستمرة، وبالتالى أزمة تجديد جوازات السفر ستزداد وتتفاقم إذا لم تقم الجهات المعنية فى مصر باتخاذ طرق أيسر وأسرع للتجديد.

وكان النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، قد تقدم ببيان عاجل بيان، اليوم إلى الحكومة ممثلة في وزارتَي الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بشأن معاناة بعض أبناء الوطن في الخارج، أثناء تجديد جواز السفر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأشار زين الدين، في بيانه العاجل، إلى أن جائحة كورونا التي ضربت العالم كله، حرمت عددًا كبيرًا من المصريين، وتحديدًا العاملين في المملكة العربية السعودية من العودة إلى أرض الوطن وتجديد جوازات سفر بعضهم، بسبب بعض قرارات الإغلاق ووقف الطيران.

وأوضح البرلماني أن السفارات المصرية بالخارج أتاحت تجديد جوازات السفر من خلالها، إلا أنه يستغرق مدة طويلة تصل إلى 3 أشهر وقد تزيد، وهو الأمر الذي تسبب في مشكلات بالنسبة إلى العاملين هناك، فضلًا عن حرمانهم القدرة في العودة لقضاء إجازتهم في مصر.

وأكد زين الدين أن عددًا كبيرًا من أبناء الجالية المصرية بالخارج، وتحديدًا في الرياض بالمملكة العربية السعودية، اشتكوا عدم المعاملة بشكل لائق في تيسير الإجراءات وسرعة البت في طلبات استخراج جوازات السفر، مشيرًا إلى أن ذلك يعطل مصالحهم في أعمالهم من ناحية، وما يترتب عليه أيضًا من عدم قدرتهم في الحصول على إجازة للعودة إلى مصر من ناحية أخرى.

وطالب عضو مجلس النواب كل الجهات المختصة بإنهاء هذه الإشكالية وتخفيض مدة إنهاء الإجراءات، حرصًا على مصالح أبناء مصر بالخارج، وتحديدًا في المملكة العربية السعودية.