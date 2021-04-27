الكنيسة الكاثوليكية بالكويت تحتفل بالشعانين والبصخة وأسبوع الآلام

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة غبطة الانبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، اليوم بثلاثاء البصخة المقدسة.

ونشر نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، البوم صور لاحتفالات كاثوليك الكويت بالشعانين والبصخة وأسبوع الآلام.

وقال الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه احتلفت كاتدرائية العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالكويت، بقداس أحد الشعانين وعيد دخول السيد المسيح أورشليم، وبداية أسبوع الفرح، ترأس القداس الأب انجليوس مسعود راعي الكنيسة، بمشاركة الشمامسة وراعية الكنيسة في الإحتفال.

وبدأ الأب الراعي كلمته، بتفسير معنى كلمة هوشعنا "اوصنا" والتي تعني خلّصنا وافتقدنا، وتابع أنه لم يهتفها الشعب فقط طلباً للخلاص ولكن ترحيباً وهتافًا للمخلص الملك يسوع المسيح، وأضاف أن دخول يسوع المسيح لأورشليم كان لافتقادها بالخلاص.

الجدير بالذكر أنه عقب صلاة القداس، أقيمت صلوات التجنيز العام، والبصخة المقدسة، كل ذلك كان في ضوء إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لضمان سلامة الجميع.

والجدير بالذكر، أنه بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة غبطة الانبا ابراهيم اسحق، بطريرك الاقباط الكاثوليك؛ أقدس أسابيعها وأيامها على مدار العام أيضًا، والذي يحمل مُسمى "أسبوع الألام" الاحد الموافق يوم 25 من أبريل الجاري، باحتفالات احد الشعانين، مرورًا باثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة، ثم سبت النور، ثم أحد الاحتفال بعيد القيامة المجيد، الذي يعقبه احتفالات شم النسيم.

وكان قد أعلن عدد كبير من الأديرة، أغلاق أبوابهم حتى احتفالات شم النسيم، وذلك بسبب الاحتراز من موجة فيروس كوروتا الثالثة، والتي تعتبر الأشد مقارنة من موجتيه الاولى والثالثة.

ولنفس السبب أيضًا، أعلن عدد كبير من إيبارشيات الكنيسة القبطية الكاثوليكية، معايير مشددة جدًا لمشاركة الشعب في مناسبات أسبوع الألام، فهناك من قصر الامر على الكهنة والشمامسة، وهناك من سمح بحضور مناسبة واحدة فقط.

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