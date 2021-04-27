الثلاثاء 27 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ختام فعاليات حملة «المعادلة الصح» بـ33 ألف مستفيد في الإسكندرية

حملة المعادلة الصح
حملة المعادلة الصح

اختتمت اليوم، فعاليات حملة طرق الأبواب تحت عنوان "المعادلة الصح" التي ينفذها فرع المجلس بالإسكندرية تحت رعايه الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس.

قالت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة الفرع بالإسكندرية، إن الحملة استمرت على مدار ثلاثة أيام، وتم الاستعانة بـ48 رائدة ومتطوعة ومن خلال زيارات منزلية وميدانية في أماكن التجمعات والأسواق والمنازل بهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية اختيار منتجات الغذاء الآمنة على صحة المرأة والأسرة.


أضافت أن الحملة استهدفت على مدار الأيام 7606 زيارة بواقع 33356 مستفيد من الرجال و النساء والأطفال على مستوى 7 أحياء، و 50 قرية و منطقة.


أشارت مقررة الفرع إلى أن الرسائل تضمنت التوعية بأضرار الدهون المهدرجة و الفرق بين الزيوت الطبيعية و المهدرجة وأهمية ملاحظة تواريخ الصلاحية والمكونات الغذائية الموجودة على المنتجات في الأسوق، وعدم شراء المنتجات الرخيصة أو منتهية الصلاحية لما في ذلك من أضرار على الصحة.

وتأتي الحملة في إطار الاتفاق الموقع بين المجلس القومي للمرأة، واحدى شركات الأغذية بهدف التعريف بمدى خطورة استخدام الأطعمة الضارة على صحة الاسرة وخاصة فيما يتعلق بأمراض القلب، وكيفية التحقق من المنتجات الصحية غير الضارة على صحة الاسرة المصرية وطرق استخدامها.

•دورات تدريبية ل48 رائده ريفية ومتطوعة

وعقد فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، الثلاثاء الماضي دورة تدربية للرائدات الريفيات والمتطوعات واعضاء فرع المجلس المشاركين في حملة طرق الابواب التي ينفذها المجلس في الفترة من اليوم ٢٥-٢٨ ابريل ٢٠٢١ تحت عنوان " المعادلة الصح " ، بهدف رفع الوعي المجتمعي بأضرار استخدام الزيوت المهدرجه وماهيتها والطرق الصحيحة لاختيار منتجات الغذاء الآمنة على صحة المرأة والأسرة.

و استهدف التدريب 48 رائدة ريفية ومتطوعة، ويهدف التدريب توعية الرائدات الريفيات والمتطوعات واعضاء فرع المجلس المشاركين تدريبهم علي رسائل الحملة وشرحها من خلال تعريفهم باضرار الزيوت المهدرجة والاستخدام الآمن والصحي للمواد الغذائية.

حملة المعادلة الصح
حملة المعادلة الصح
حملة المعادلة الصح
حملة المعادلة الصح
حملة المعادلة الصح
حملة المعادلة الصح
حملة المعادلة الصح
حملة المعادلة الصح
الإسكندرية القومي للمرأة حملة المعادلة الصح التوعية الغذاء الصحي

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