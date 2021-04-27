الثلاثاء 27 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

«خلع بالكتف وكسر بمرفقها».. كاميرات الشرطة الأمريكية توثق عنفها ضد مسنة

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

فى ظل العنف الذى تمارسه الشرطة الأمريكية بحق الموقوفين، والذى انتشر بشكل كبير خلال الفترة الماضية، حتى وصل العنف بحق السيدات وكبار السن.

ومن خلال كاميراتهم وثقت عناصر الشرطة الأمريكية، تعاملهم العنيف مع مسنة تعاني مرض الخرف، أثناء اعتقالها من دون سبب وجيه.

وأظهرت اللقطات رجال الشرطة وهم يقتربون من امرأة تدعى كارين غارنر تبلغ من العمر 73 عاما، ولا تشكل أي تهديد على جانب أحد الطرقات في ولاية كولورادو.

وعلى الرغم من مرور ما يقرب من عام من تلك الحادثة، إلا أنه تم نشر الفيديو مؤخرا، مما أثار حالة من الغضب، وفقا لما أوردته وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء.

وتعود الحادثة عندما نسيت السيدة المسنة دفع ثمن غرضا اشترته ثمنه 14 دولار، من متجر وول مرت بسبب تداعيات مرضها، واستدعى المتجر الشرطة.

وبدأ الفيديو عندما قال أحد الشرطيين للمرأة توقفي، لكنها يبدو أنها لم تفهم ما يريده، فواصلت مسيرها ليطاردها ويمسك ذراعيها بقوة ثم يطرحها أرضا، رغم أنها لم تشكل تهديدا.

وقال محامي السيدة الأمريكية إنها أصيبت بكسر في مرفقها وخلع في كتفها أثناء توقيفها، وفقا لما أوردته شبكة سكاي نيوز البريطانية.

كما أظهرت مقاطع فيديو أخرى للشرطي وهم يضع الأصفاد حول يديها، وكأنها مجرمة خطيرة.

ووجه الشرطيون للمسنة اتهامات بالسرقة ومقاومة سلطات إنفاذ القانون، وهي تهم بدت بالنسبة إلى مغردين بالغة السخف والإجحاف، خاصة لعمر السيدة الطاعنة في السن.

ولم تكتفى عناصر الشرطة الأمريكية بإستخدام العنف ضد المسنة، إذ إن عناصر الشرطة الذين شاهدوا عملية الاعتقال في أحد مخافر كولورادو استغرقوا في الضحك.

وقال أحدهم: "هل أنتم مستعدون لسماع صوت الفرقعة؟" في إشارة إلى صوت انكسار مرفق العجوز.

يذكر أن السلطات القضائية أسقطت التهم عن المسنة، وفتحت تحقيقا في استخدام العنف المفرط ضدها.

جاء ذلك بعدما رفعت كارين غارنر دعوى قضائية ضد الشرطة في وقت سابق من أبريل الجاري، على خلفية ما جرى لها.

جدير بالذكر أن الفيديو سلط الضوء على عنف الشرطة الأمريكية، المثبت بمقاطع فيديو عدة ونتج عنه مقتل بعض من طاردتهم قوات إنفاذ القانون.

وكان الرأي العام في الولايات المتحدة مهتم خلال العام الماضى بمحاكمة الشرطي ديريك شوفين، المتهم في قضية مقتل الرجل الأسود جورج فلويد العام الماضي.

الشرطة الأمريكية العنف الولايات المتحدة مسنة أمريكية كبار السن

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