محافظ قنا يوجه باستمرار عمل لجان المتابعة اليومية لمستشفيات عزل قنا

وجَّه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، باستمرار عمل لجان المتابعة اليومية على مستشفيات العزل؛ للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وكذلك التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

قال محافظ قنا إن اللجنة المُشكّلة للمرور على مستشفيات العزل قامت، الثلاثاء، بزيارة مستشفى حميات نجع حمادى للتأكد من انتظام سير العمل وحضور الأطقم الطبية والتمريض والإطمئنان على توافر المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية والعلاج ومتابعة صرفها من المخازن للمرضى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مسؤول في حالة عدم استقبال المرضي.



أضاف الداودي بأن اللجنة تفقدت مطبخ المستشفى والمخزن والمعمل والصيدلية وتم التأكد من توافر المستلزمات وجميع أصناف الأدوية الواردة فى بروتوكول وزارة الصحة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا بكميات كافية، كما تم الإطلاع على سجل الحضور للفرق الطبية والإلتزام بتوزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين، لافتًا إلى أن معدل الإصابات بفيروس كورونا طبيعى وتحت السيطرة، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية لخفض معدلات الإصابة بالفيروس.