الثلاثاء 27 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

وسط إجراءات احترازية ضد كورونا

الانبا يؤأنس يترأس صلاة البصخة في كاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط

الانبا يؤأنس
الانبا يؤأنس

يترأس الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط، صباح غد الأربعاء، البصخة الصباحية من كاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط.، و يشاركه في إتمام صلوات البصخة المقدسة ليوم الأربعاء عدد من الكهنة والشمامسة والشعب القبطي. 

وتتخذ الكنيسة خلال إتمام صلوات البصخة المقدسة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، و جلوس فرد في كل دكه. 

- أسبوع الآلام له فلسفة  خاصة في الفكر الكنسي 

ويشكل أسبوع الآلام أو أسبوع «البصخة المقدسة» بشكل عام فلسفة خاصة في الفكر الكنسي، حيث يشير في مُجمله إلى عبور النفس البشرية من رحلة الأتعاب وأوجاع الخطية إلى فرح الانتصار بالقيامة، وتناسب القراءات هذه التشبيهات، ولكل يوم قراءاته الخاصة وعظاته وألحانه التي يتميز بها عن اليوم الذي يسبقه.

وبدأ الاقباط، أسبوع الآلام، الذي يعد أحد أهم الأسابيع المقدسة لدى الكنيسة، ويستمر حتى الجمعة الحزينة، حيث يعتمدون فيه زيادة عدد ساعات الصوم الانقطاعي من الثانية عشر مساء وحتى الرابعة عصر اليوم الثاني أو حسب مقدرة كل واحد.

-  تفاصيل صلوات أسبوع الآلام 

ويستبدل الأقباط خلال أسبوع الآلام، صلوات القداسات الإلهية بصلوات البصخة المقدسة، والتي تبدأ صباحًا ومساء، وصلوات البصخة تعني العبور من الظلمة إلى النور، والتي تمتد أسبوعًا كاملًا، صباحا ومساءً، في الخورس الثاني من الكنيسة، وتغلق أبواب الهيكل طيلة صلوات البصخة، وتوضع صورة المسيح وهو مكلل بالشوك أو صورة المسيح المصلوب أو المسيح وهو مصليًا في جبل جثيماني وسط الكنيسة ويوضع أمامها قنديل منير أو شمعة، وتستدل ستائر الكنائس بالستائر السوداء.

ويمتنع الأقباط خلال أسبوع الآلام عن مشاعر الفرح، والانخراط في التأمل والزهد والتقشف والصيام والإحساس بآلام المسيح، كما يمتنعون خلال أسبوع الآلام، الذي يعد أقدس أيام السنة، عن الأطعمة ذات المذاق الحلو والعصائر والاكتفاء بأكلة واحده تكون غالبًا من الماء والملح.

الصباحية اسيوط الأرثوذكس الأنبا يؤانس كاتدرائية الملاك ميخائيل أسبوع الآلام البصخة

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