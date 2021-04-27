إصابة شخصين إثر حادث تصادم سيارتين نقل فى أسوان

شهد الكيلو 230 بطريق أبو سمبل في محافظة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل ثقيل، ما أسفر عن إصابة شخصين.

وتلقى مرفق أسعاف أسوان إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل ثقيل عند الكيلو 230 بطريق أبو سمبل، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن أصابة شخصين، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.