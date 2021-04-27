وزير خارجية الكويت يجدد دعم بلاده للهند في مواجهة كورونا

قدم التعازي في الضحايا

أجرى وزیر الخارجیة الكويتي وزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، الیوم الثلاثاء، اتصالًا ھاتفیًا مع وزیر خارجیة الھند الدكتور سوبرامنیام جاي شانكار، جدد خلاله تضامن دولة الكویت قیادة وحكومة وشعبًا مع الھند في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعرب وزير خارجية الكويت عن بالغ القلق والأسف إزاء الوضع الصحي المتدھور في جمھوریة الھند، جراء انتشار السلالة الجدیدة المتحورة من فیروس كورونا والتي أسفرت عن زیادة معدلات الوفیات والإصابات بشكل كبیر وبأرقام قیاسیة تجاوزت مئات الآلاف.

كما أعرب عن صادق تعازیه ومواساته في الأرواح التي قضت نحبھا، جراء ھذه الجائحة وتمنیاته بالشفاء العاجل للمصابین.

- العمل على توفير كل الإمكانيات لدعم الهند

وأكد حرص دولة الكویت على توفیر كافة الإمكانيات للوقوف مع الھند لتجاوز ھذه الأزمة، وإرسال أوكسجین ومكونات إغاثیة أخرى بصورة عاجلة، تضامنًا مع الشعب الھندي وتقديرا للظروف الاستثنائية التي یمر بھا الأصدقاء في الھند.

وفي وقتٍ سابق، أعرب مجلس الوزراء الكويتي، عن بالغ القلق والأسف إزاء الوضع الصحي المتدھور في جمھوریة الھند، جراء انتشار السلالة الجدیدة المتحورة من فیروس كوروناالمستجد.

- إرسال مواد إغاثية و أوكسجين

وقرر مجلس الوزراء الكويتي، خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الإثنين، بقصر السيف، إرسال أوكسجین ومكونات إغاثیة أخرى إلى جمھوریة الھند بصورة عاجلة تضامنًا مع الشعب الھندي وتقدیرًا للظروف الاستثنائیة التي یمر بھا الأصدقاء في الھند.

وأوضح مجلس وزراء الكويت أن هذا الأمر يأتي انطلاقًا من علاقات الصداقة المتمیزة القائمة بین دولة الكویت وجمھوریة الھند، وحرصًا من دولة الكویت على تخفیف المعاناة على الشعب الھندي الصدیق إزاء ھذه الكارثة الصحیة.

- الصحة العالمية: الوضع في الهند أكثر من مؤلم

من جانبه، اعتبر مدير منظمة الصحة العالمية، أن الوضع في الهند أكثر من مؤلم، بعدما بلغ تفشي الوباء فيها مستويات خطرة غير مسبوقة.

وقال تيدروس ادهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، إن منظمة الصحة العالمية تبذل كل ما في وسعها عبر تقديم مستلزمات وتجهيزات ضرورية، وخصوصا آلافًا من قوارير الاكسجين والمستشفيات الميدانية النقالة والمعدات المخبرية.

وأوضح تيدروس أدهانوم، اليوم، أن المنظمة أرسلت المزيد من العاملين الصحيين والإمدادات للمساعدة في مكافحة الجائحة.

وكالة الأنباء الكويتية