«صحة الغربية» تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين

أكد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، المتابعة المستمرة لمدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بالتنسيق بين الإدارات المعنية، موجهًا بتنظيم حملات التفتيش على جميع المستشفيات، للتأكد من توافر المستلزمات وتطبيق بروتوكولات العلاج.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بضرورة التشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية وتكثيف المرور على المستشفيات.

وقامت لجنة مكبرة، برئاسة الدكتور أيمن عباس والدكتور باسم رمضان طب العلاجي وإدارة الجودة والتمريض ومكافحة العدوي بالمرور علي مستشفى كفرالزيات العام؛ للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وصرف الأدوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من سلامة تنكات الأكسجين، وكذلك التأكد من استقبال الحالات على مدى 24 ساعة، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وإعداد تقارير يومية؛ للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات، ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفورى معها، وحلها في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا ضرورة التعامل بحزم.

كما وجة الدكتور عبدالناصر بتقديم أوجه الدعم للأطقم الطبية، الذين ضحوا بأرواحهم باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس.

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