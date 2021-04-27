شعبة «الخضار والفاكهة»: زيادة الإنتاج تؤدي لانخفاض الأسعار

أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية إن البشائر لأي محصول يتم طرحه ترتفع معه الأسعار نتيجة قلة المعروض والإنتاج في البداية يكون محدود نسبي وفي المقابل تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح الخضار والفاكهة بتخفيضات 25% في المجمعات لافتا إلى أن سعر بشاير محصول البامية الخضراء يتم طرحه في السوق الجملة ما بين 25 جنيه إلى 30 جنيه ويتم طرحه تجزئة بسعر قرابة ما بين 35 جنيه إلى 40 جنيها وهو كل موسم في بداية المحصول لطرحه ترتفع أسعاره إلي أن يتم زيادة الإنتاجية ويتراجع تدريجيا في الأسواق المحلية إلي سعره الطبيعي .



وأضاف نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه في حال زيادة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية ينعكس إيجابيا علي زيادة المعروض وبالتالي تتراجع الأسعار مشيرا إلي أنه تراجعت أسعار الملوخية الخضراء إلى 5جنيه بدلا من 8 جنيها و12 جنيه وتراجعت أسعار ورق العنب إلي ما بين 5 جنيهات و10 جنيهات للكيلو بدلا من 25 جنيه للكيلو في بعض الأحيان

وقال إن السلع الاستراتيجية سجلت للطماطم جملة بين 2.5 لـ3 جنيهات، وتطرح تجزئة بسعر 3 جنيهات ونصف لـ4 جنيهات، بين 1.5 لـ2 جنيه، الخيار يطرح في يطرح في الأسواق بـ8 جنيهات ونصف، مرجعا أسباب زيادة أسعار الخيار خاصة لأنها سلعة سريعة التلف والهادر والفاقد بنسبة 30% إلى 45%، مع طرح الفاصوليا الخضراء بسعر 4 إلى 7 جنيات، والكوسة بسعر 3 إلى 6 جنيهات.

وتابع نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية أنه يتم طرح الجوافة بسعر 6 إلى 8 جنيهات، الخوخ 8 لـ11 جنيه، البرتقال 3 لـ5 جنيهات، البطيخ 35 لـ50 جنيها، والموز 5 لـ7 جنيهات، ليطرح في الأسواق بزيادة 2 جنيه، والتفاح المستورد 18 لـ25 جنيها مستورد من لبنان وإيطاليا وسوريا ويتم استيراده بالعملة الصعبة.

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن زيادة نسبة الفاقد على غالبية الخضار والفاكهة ترجع إلى عدم وجود تصنيع غذائي الا بنسب محدودة، لافتا إلى أن التصنيع الغذائي هو مطلب ضروري للدولة الاتجاه نحو التصنيع لتقليل حجم الفاقد وخاصة في السلع الخضار والفاكهة.