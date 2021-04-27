الثلاثاء 27 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

تم خلاله إطلاق مبادرة قيمتك في قيامتك

الأنبا باخوم يجتمع مع مسؤولي الشباب بالإيبارشية البطريركية

مسؤولين اجتماعات
مسؤولين اجتماعات الشباب بالإيبارشية البطريركية

اجتمع الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بمسؤولي اجتماعات الشباب بالإيبارشية البطريركية، أمس عبر تطبيق "زووم"،  والذي شارك فيه  الأب فرنسيس وحيد، مسؤول الشباب، والأخت صباح، والأخت إيمان، ومجموعة من الشباب.

 وألقى النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركي، كلمة حول القيامة، كما تم خلال الاجتماع إطلاق مبادرة قيمتك في قيامتك، وهي مبادرة خاصة بالشباب انطلاقًا من أسبوع الآلام المقدس، وقيامة الرب، وخلال الخماسين المقدسة، سيتم تفعيل المبادرة.

وتهدف المبادرة لمساعدة الشباب في التخلي عن أي شيء قد يسيطر عليهم، ان كان شيء مادي او معنوي، حتى يجدوا أنفسهم، ويتعرفوا على حقيقتهم من جديد.

- الاحتفال بثلاثاء البصخة

وتحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة غبطة الانبا ابراهيم اسحق، بطريرك الاقباط الكاثوليك، اليوم، بثلاثاء البصخة المقدسة.

وجدير بالذكر، أنه بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة غبطة الانبا ابراهيم اسحق، بطريرك الاقباط الكاثوليك؛ أقدس أسابيعها وأيامها على مدار العام أيضًا، والذي يحمل مُسمى "أسبوع الألام" الاحد الموافق يوم 25 من أبريل الجاري، باحتفالات احد الشعانين، مرورًا باثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة، ثم سبت النور، ثم أحد الاحتفال بعيد القيامة المجيد، الذي يعقبه احتفالات شم النسيم.

- التشديد على إجراءات كورونا في عدد من الأديرة 

وكان قد أعلن عدد كبير من الأديرة، أغلاق أبوابهم حتى احتفالات شم النسيم، وذلك بسبب الاحتراز من موجة فيروس كورونا الثالثة، والتي تعتبر الأشد مقارنة من موجتيه الاولى والثالثة.

ولنفس السبب أيضًا، أعلن عدد كبير من إيبارشيات الكنيسة القبطية الكاثوليكية، معايير مشددة جدًا لمشاركة الشعب في مناسبات أسبوع الألام، فهناك من قصر الامر على الكهنة والشمامسة، وهناك من سمح بحضور مناسبة واحدة فقط.

صلوات اسبوع الالام ترتيبات أسبوع الآلام الكنائس في اسبوع الالام

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