«السكة الحديد» تعلن مواعيد القطارات المكيفة على خط «المنصورة دمياط القاهرة»

أعلنت هيئة السكة الحديد اليوم عن مواعيد القطارات المكيفة على خط المنصورة دمياط القاهرة والعكس من أجل التسهيل على المواطنين بمعرفة كافة مواعيد القطارات المكيفة لسهولة حجز المقاعد حتي لا يتعرض احد لغرامة مالية في حال استقلال قطار دون دفع قيمة التذكرة والتي تتمثل في الآتي:

قطار رقم 948 المنصورة القاهرة مختلط (مكيف – مميز) موعد قيامه فى تمام الساعة 05.35 صباحا.

قطار رقم 1914 المنصورة القاهرة مختلط (مكيف – مميز) موعد قيامه فى تمام الساعة 06.25 صباحا.

قطار رقم 334 المنصورة القاهرة مختلط (مكيف – مميز) موعد قيامه فى تمام الساعة 07.10 صباحا.

قطار رقم 964 دمياط القاهرة مختلط (مكيف – مميز) موعد قيامه فى تمام الساعة 07.35 صباحا.

قطار رقم 1916 المنصورة القاهرة موعد قيامه فى تمام الساعة 08.30 صباحا.

قطار رقم 966 دمياط القاهرة موعد قيامه فى تمام الساعة 15.07 بعد الظهر.

قطار رقم 994 دمياط القاهرة مختلط (مكيف – مميز) موعد قيامه فى تمام الساعة 17.45 بعد الظهر.

قطار رقم 941 القاهرة دمياط مختلط (مكيف – مميز) موعد قيامه فى تمام الساعة 05.15 صباحا.

قطار رقم 965 القاهرة دمياط مختلط (مكيف – مميز) موعد قيامه فى تمام الساعة 07.20 صباحا.

قطار رقم 949 القاهرة المنصورة مختلط (مكيف – مميز) موعد قيامه فى تمام الساعة 13.20 ظهرا.

قطار رقم 341 القاهرة المنصورة مختلط (مكيف – مميز) موعد قيامه فى تمام الساعة 14.10 ظهرا.

قطار رقم 1915 القاهرة المنصورة مختلط (مكيف – مميز) موعد قيامه الساعة في تمام الساعة 15.10 بعد الظهر.

قطار رقم 1917 القاهرة المنصورة موعد قيامه في تمام الساعة 16.35 بعد الظهر.

قطار رقم 969 القاهرة دمياط مختلط (مكيف – مميز) موعد قيامه الساعة في تمام الساعة 19.20 بعد الظهر.