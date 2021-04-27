الثلاثاء 27 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سائق قطار يكشف واقعة اقتحام جرار زراعي لسور سكة حديد بأسوان

تسلق جرار زراعي لسكة
تسلق جرار زراعي لسكة الحديد في أسوان

كشف خالد الليثي، 50 عامًا، سائق قطار النوم 86 (القاهرة – أسوان) بمنطقة الغابة الكبيرة بمركز دراو بمحافظة أسوان أنه تحرك بالقطار من محافظة الأقصر في السابعة والنصف صباحًا، وأول واقعة مر بها خلال طريقه كانت بين ''إسنا والكلبية'' مع توك توك حيث اضطر لأخذ رباط سريع (فرامل)، لمنع اصطدام القطار بالمركبة التي عبرت بشكل مفاجئ من مكان غير مُعد للعبور.

وقال خالد، لـ"الدستور"، إنه بعد نزول ركاب محطة كوم أمبو والتحرك بالقطار متوجهًا إلى أسوان، لاحظ من على بُعد مسافة تحديدًا عن محطة الشطب  ظهور شئ على قضبان السكة الحديد، وعندما اقترب منه اتضحت الرؤية، ليفاجئ بأنه جرار زراعي يجر خلفه مقطورة قصب سكر واقتحم الحاجز الأسمنتى لسور السكة الحديد قائلاً: "منظر غريب للغاية''.

أضاف سائق القطار أنه بعد ملاحظته للواقعة، اتخذ رباط سريع ''فرامل'' لإيقاف القطار بشكل مفاجئ لإنقاذ الموقف ليتمكن بمساعدة الأهالي من عبور الجرار الزراعي إلى الجهة الأخرى، واستمرت مدة الوقوف 15 دقيقة، ويستكمل الطريق إلى محطة أسوان.

وتداول مجموعة من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشور يرصد اقتحام جرار زراعي شريط السكة الحديد، بالتزامن مع مرور قطار النوم السياحي عند محطة دراو بأسوان.

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مواقع التواصل أسوان سائق قطار السكة الحديد الأقصر شطب

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