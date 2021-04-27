الثلاثاء 27 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحلقة 14.. يسرا ترد الخدعة لباسل خياط في «حرب أهلية»

يسرا وباسل خياط
يسرا وباسل خياط

طوال حلقات مسلسل حرب أهلية، كانت مريم (يسرا) هي الضحية التي سرقها دكتور يوسف (باسل خياط)، وتكرهها ابنتها تمارا (جميلة عوض)، لكن في الحلقة الـ14 من المسلسل قلبت مريم الموازين وصنعت خدعة لدكتور يوسف، قد تكون هي الأذكى في موسم شهر رمضان.


المقلب تضمن في اتفاقها سراً مع زوجته فريدة (أروى جودة)، التي اكتشفت خيانته أيضاً فاتفقت مع مريم على الإيقاع به، فريدة جعلت يوسف يكتب لها المستشفى باسمها، بعد أن كان قد استولى عليها من مريم، كما إنها أوهمته بكونها حامل، لكي تجعل ارتباطه بها كبيراً، وحين علم يوسف بالمقلب الكبير، أصيب بصدمة لا يمكن وصفها.


في حرب أهلية تقوم يسرا بدور مريم، وهي طبيبة تجميل، هجرها زوجها وابنتها، وهي ليست على علاقة جيدة بهما، بالتوازي تدور علاقة مريبة بينها وبين طبيبها النفسي، كذلك تعيش معها في المنزل نور (مايان السيد) التي تعتبرها ابنتها، وحتى الآن لا نعرف طبيعة صلة القرابة بينهما.

ويدور حرب أهلية حول طبيبة التجميل "مريم" التي تعاني من انهيار حياتها الأسرية بسبب اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، فتحاول استرجاع ما خسرته بكل الطرق الممكنة.

ويعرض مسلسل "حرب أهلية" عبر قنوات cbc، حيث يعرض للمرة الأولى في الثامنة إلا الربع مساء والإعادة الأولى في الواحدة إلا الربع صباحا والإعادة الثانية في تمام السابعة والنصف مساء والإعادة الثالثة في الثانية عشرة إلا ربع ظهرًا، كما يعرض بواقع 4 مرات أخرى عبر قناة سي بي سي دراما ويعرض العمل أيضا عبر قنوات دبي في العرض الخليجي.


حرب أهلية من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وعدد آخر من النجوم  وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

يسرا باسل خياط جميلة عوض مايان السيد مسلسل حرب أهلية

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