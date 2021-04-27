محاكمة المتهمين باغتصاب «فتاة الساحل» 14 يونيو

النيابة واجهتهم بـ6 شهود وفيديو للاعتداء

حددت نيابة استئناف القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة 14 يونيو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة 3 متهمين باغتصاب "فتاة الساحل" أمام الدائرة 10 جنايات شمال القاهرة.

كانت "النيابة العامة" أمرت في وقت سابق بإحالة المتهمين "ش. ال"، و "ي. ق"، و"أ. ز" إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبتهم عن ارتكابهم جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها فى قرية سياحية بالساحل الشمالي خلال عام 2015م.

- تفاصيل القاضية

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهمين من شهادة المجني عليها وستة شهود آخرين، وما ثبت من مشاهدة تسجيلٍ مرئي لجانبٍ من الواقعة ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسيًّا على المجنى عليها.

وأثبت تقرير فحص التسجيل الصادر من اإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية تطابقَ القياسات البيومترية للمجنى عليها ولمتهمٍ محبوس مع قياساتهما فى صورهما المأخوذة لهما على الطبيعة.

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة 3 متهمين بمواقعة أنثى بغير رضاها لمحكمة الجنايات، وأمرت النيابة العامة، في الخامس من شهر إبريل الجاري، بإحالة المتهمِينَ «ش. ا»، و«ي. ق»، و«أ. ز» إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبتهم عن ارتكابهم جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها في قريةٍ سياحيَّةٍ بالساحل الشمالي خلال عام 2015.

- نظر قضية «فتاة الفيرومونت» 14 يونيو

وفي السياق ذاته، حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطية، اليوم الثلاثاء، جلسة 14 يونيو أمام دائرة 10 شمال القاهرة لمحاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الفيرومونت».

‏وكانت النيابة العامة قد نسخت صورة من أوراق قضية الاعتداء على فتاة "بفندق فيرمونت" والتي لا تزال التحقيقات جاريةً فيها فى ضوء ما يَرِد إلى "النيابة العامة" عبرَ البريد الإلكتروني المخصص لتلك القضية، وخصصت الصورة المنسوخة للواقعة التى أحالتها اليوم إلى "محكمة الجنايات"، وراعت خلال النسخ والإحالة ما يضمن سرية التحقيقات والحفاظ على بيانات الأطراف فى الواقعتين.