الثلاثاء 27 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا نيقولا أنطونيو يحذر من هذه «المعايدة» في عيد القيامة المجيد

عيد القيامة المجيد
عيد القيامة المجيد

تحتفل كنيسة الروم الارثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدروس الثاني، بابا الاسكندرية وسائر افريقيا، اليوم بثلاثاء البصخة المقدسة.

 

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن في عيد القيامة المجيدة عندما نعايد بعضنا علينا، أو عندما نختار بوست كارت، تكون عبارة المعايدة هي "Christ is Risen" التي معناها "المسيح قام"، أو "Happy Resurrection" التي معناها "قيامة مجيدة"، أو "Happy Paskha" التي معناها "فصح مجيد"، وليس عبارة "Happy Easter".

 

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن اليهود، ومنذ حوالي خمسون عاما، لم يقبوا أن يُطلق المسيحيون على عيد القيامة المجيد اسم "فصح"، المُشتق من الآرامية والعبرية ويعني "العبور"، "Πάσχα" (Paskha) باليونانية، والذي يعني بالنسبة للمسيحيين "العبور من الموت إلى الحياة". فعملوا على تسمية اسم الفصح المسيحي "Easter"، لأنهم اعتبروا "الفصح" هو خاص بهم، وهو ولا يخص المسيحيين، ويشير إلى عبور الشعب اليهودي البحر الأحمر هربًا من عبودية فرعون مصر إلى أرض الميعاد.

 

وتابع:"أما "Easter" فهي أسطورة قيامة "عشتار"، وهو إله وثني، من الموت. وتعود هذه الأسطورة الى حوالى 3000 سنة قبل المسيح. كما أن الشعوب القديمة (مثل شعب الأنكلوساكسون الوثني) كانت تحتفل في بداية الربيع بعيد "Eastre"، أو "Eostre"، إلهة الخُصوبة والربيع بحسب أساطيرهم ومعتقداتهم، وكان يُرمز إليها بـ"الأرنب" (لأن الأرانب كثيرة الانجاب).

 

والجدير بالذكر، أن كنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدروس الثاني، بابا الاسكندرية وسائر افريقيا؛ قد بدأت أقدس أسابيعها وأيامها على مدار العام أيضًا، والذي يحمل مُسمى "أسبوع الألام" الاحد الموافق يوم 25 من أبريل الجاري، باحتفالات احد الشعانين، مرورًا باثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة، ثم سبت النور، ثم أحد الاحتفال بعيد القيامة المجيد، الذي يعقبه احتفالات شم النسيم.

 

وكان عدد كبير من الأديرة، قد أعلن أغلاق أبوابهم حتى احتفالات شم النسيم، وذلك بسبب الاحتراز من موجة فيروس كوروتا الثالثة، والتي تعتبر الأشد مقارنة من موجتيه الاولى والثالثة.

 

ولنفس السبب أيضًا، أعلن عدد كبير من إيبارشيات الكنيسة القبطية الكاثوليكية، معايير مشددة جدًا لمشاركة الشعب في مناسبات أسبوع الألام، فهناك من قصر الامر على الكهنة والشمامسة، وهناك من سمح بحضور مناسبة واحدة فقط.

الكنائس في اسبوع الالام ترتيبات أسبوع الآلام صلوات اسبوع الالام

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