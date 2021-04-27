هل تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان يُبطل الصوم؟

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال يقول فيه صاحبه "ما حكم من كان على جنابة ولم يغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومه"، حيث أوضح الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الإنسان في هذه الحالة يصح صومه.

وأشار " شلبي" خلال الفيديو الذي نشرتة الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، إلى أنه على الإنسان أن يغتسل فور تيقظه ولاشيء في ذلك.



وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن "النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يصبح جنبًا من غير احتلام بس يغتسل ويصوم، فعلى ذلك يجوز أن يؤخر الاغتسال إلي ما بعد أذان الفجر وصومه يكون صحيحًا ولا شيء فيه".

وخصصت الدار خطًّا ساخنًا لفتاوى الصيام، يعمل يوميًّا للرد على أسئلة المستفتين في كل مكان، ومنها أيضًا صفحة الدار الرسمية على الفيسبوك التي تقدم هذا العام وجبة روحية متكاملة من فتاوى الصيام وأحكامه وآدابه وأخلاقياته، ومنها كذلك كتاب الصيام ومطوية دليل الصائم الذي يجد فيهما المسلم كل ما يخص الصيام، ففي كتاب الصوم يتعرض الكتاب إلى فضائل الشهر الكريم وفضائل الصوم، وأركانه ومبطلاته، أيضًا يحتوي الكتاب على كل الفتاوى التي وردت إلى الدار في الفترة السابقة والمتعلقة بالصيام.

ويحتوي الكتاب أيضًا على أحكام صدقة الفطر وأحكام العيد وغيرها من الأحكام، ويجد فيها المسلم الإجابة الشافية لكل التساؤلات المتعلقة بالصيام والشهر الكريم، كما أن المطوية تحتوي على هذه الأشياء ولكن بأسلوب مختصر. يأتي ذلك ضمن الجهود الصادقة لتقديم التسهيلات إلى المواطنين الراغبين في الاستفسار عن الجوانب الشرعية العامة والشخصية وغيرها.

وتقدم الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على "فيسبوك"، وجبة إيمانية مكثفة خلال الشهر الفضيل تعين المسلم على الطاعة، وتقدم له نماذج مختلفة ومتنوعة من الطاعات والعبادات.