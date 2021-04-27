من أكلات أسبوع الآلام.. طريقة تحضير «الدُقة بالسمسم والسوداني»

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بثلاثاء البصخة المقدسة.

ويعتبر أسبوع الآلام هو ازهد ايام العام حيث يكتفي الاقباط بالفول والطعمية والبصارة وماشابه طول الاسبوع ولا ياكلون اي ماكولات غير ذلك.

وشرحت الشيف أمال ظريف، طريقة عمل الدُقة بالسمسم والسوداني في المنزل، فقالت ان المكونات نصف كيلو فول سوداني محمص، وربع كيلو كزبرة، ومعلقتان صغيرتان من الملح، وكوب من السمسم المحمص.

وعن طريقة التحضير، قالت إنه يتم تنقية الكزبرة، وتوضع في صينية، وتحمص جيداً، ثم يوضع الفول والكزبرة في الكبة، ويطحن جيداً حتى ينعم ويتجانس، ويضاف الملح، ويطحن مرة أخرىـ ثم يوضع الخليط في وعاء، ويضاف إليه السمسم ويقلب جيداً، ثم يحفظ في برطمان نظيف وجاف لحين الاستخدام، ثم يقدم مع زيت الزيتون.

والجدير بالذكر، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ قد بدأت أقدس أسابيعها وأيامها على مدار العام أيضًا، والذي يحمل مُسمى "أسبوع الألام" الاحد الموافق يوم 25 من أبريل الجاري، باحتفالات احد الشعانين، مرورًا باثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة، ثم سبت النور، ثم أحد الاحتفال بعيد القيامة المجيد، الذي يعقبه احتفالات شم النسيم، والذي يأتي تزامنًا مع إتمام البابا تواضروس الثاني لطقس اضافة خميرة زيت الميرون المقدس بدير القديس العظيم الانبا بيشوي العامر للرهبان الاقباط الارثوذكس بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وكان قد أعلن عدد كبير من الأديرة القبطية، أغلاق أبوابهم حتى احتفالات شم النسيم، وعلى رأسهم أديرة الرُهبان بوادي النطرون، والبحر الأحمر، وذلك بسبب الاحتراز من موجة فيروس كوروتا الثالثة، والتي تعتبر الأشد مقارنة من موجتيه الاولى والثالثة.

ولنفس السبب أيضًا، أعلن عدد كبير من إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، معايير مشددة جدًا لمشاركة الشعب في مناسبات أسبوع الألام، فهناك من قصر الامر على الكهنة والشمامسة، وهناك من سمح بحضور مناسبة واحدة فقط.

بينما قرر البابا تواضروس، السماح بمشاركة الشعب في مراسم وطقوس أسبوع الالام، وقداس عيد القيامة المجيد، بنسبة 25%، أي بما يُعادل فرد في كل دكة، مع تعليق أي ترتيبات خاصة بخدمات مدارس الأحد والاجتماعات والأنشطة بكافة أنواعها.