بيلاروسيا تسجل 823 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت السلطات الصحية في بيلاروسيا 823 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 354 ألفًا و669 مصابًا.

وذكرت وزارة الصحة البيلاروسية، في بيان أوردته وكالة أنباء (بيلتا- نيوز): أن عدد المتعافين من المرض بلغ حتى الآن 344 ألفًا و950 شخصًا عقب تسجيل 744 حالة تعافي جديدة منذ أمس.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل ألفين و512 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن، مُضيفة أن بيلاروسيا أجرت على مدار أمس 9 آلاف و395 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 5 ملايين و797 ألفًا و755 اختبارًا منذ تفشي الوباء بمارس من العام الماضي.

وأعلنت السلطات الصحية في بيلاروسيا، الأحد الماضي، عن تسجيل 1453 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 351 ألفًا و674 حالة.

وذكرت وزارة الصحة- في بيان أوردته وكالة أنباء “بيلتا- نيوز” البيلاروسية: أن عدد المتعافين من المرض بلغ حتى الآن 342 ألفًا و102 شخص؛ عقب تسجيل 1442 حالة تعافي جديدة منذ السبت الماضي، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 2483 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.

وأضافت أن بيلاروسيا أجرت على مدار أمس 17 ألفًا و881 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس"كورونا"؛ ليرتفع الإجمالي إلى 5 ملايين و759 ألفًا و533 اختبارًا منذ تفشي الوباء في مارس من العام الماضي.

يُشار إلى أن فيروس "كورونا" أصاب منذ بداية تفشي الوباء أكثر من 145 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، توفي منهم أكثر من ثلاثة ملايين شخص حتى الآن.

وتلقى أكثر من 244 ألف شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، في حين وصل عدد الأشخاص الحاصلين على كلتا الجرعتين إلى 84 ألفًا و500 شخص على مستوى البلاد.