الثلاثاء 27 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ندوة لتنفيذ مشروع «قيم وحياة» لتنمية الشباب والنشء بكفر الشيخ

جانب من الندوة
جانب من الندوة

دشّنت مديرية التضامن ندوة؛ لتنفيذ مشروع "قيم وحياة"، بالتعاون مع مصر الخير وأجيال مصر، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورعاية اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، وتنفيذ المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي؛ لإعادة نشر القيم الإنسانية في المجتمع لتنمية الشباب والنشء.

وقال اللواء جمال نورالدين، إن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية الكثير من البرامج محورها الدعم المادي.

وأوضح أنه حان الوقت للاهتمام بالقوة الناعمة والسلوكيات الصحيحة، لإحداث ثورة إصلاح وتنمية في السلوكيات داخل المجتمع.
 

أشار إلى أن نهاية هذا الشهر يتم إطلاق مبادرة وعي لمحاربة الكثير من السلوكيات الخاطئة مثل التدخين وتعاطي المخدرات والإدمان وختان الإناث وغيرها من السلوكيات الخاطئة في المجتمع.

أضاف السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، يستهدف بروتوكول التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء، توعية المواطنين بعدد من القيم الإنسانية والمجتمعية، وسيتم تنفيذ ذلك عبر عدة استراتيجيات منها حملات الدعوة والتأييد والمشاركة المجتمعية، وتمكين المتطوعين من المهارات التي تمكنهم من نشر الوعي بالقيم الأكثر احتياجاً في تلك الفترة.

وأكد على إعداد المواد الدعائية والاحتياجات الأساسية اللازمة، ثم إنشاء مراكز تطوع قيم وحياة في المحافظة لتكون نواة لتدعيم القيم الأخلاقية والاجتماعية في المجتمع، وإعادة بث القيم من خلال الحديث المباشر معهم وإقامة مسابقات، فضلاً عن وجود مسارات إلكترونية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ،وإنتاج أفلام تحث على تبني القيم المراد نشرها، وعدد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

التضامن كفر الشيخ السيد مسلم اللواء جمال نور الدين تربية

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