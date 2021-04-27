تفاصيل لقاء رئيس اتحاد الصناعات ومنسق الأمم المتحدة بمصر

استقبل المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، السفيرة إيلينا بانوفا، منسق الأمم المتحدة بمصر، والتي أشارت إلى أنها طلبت الزيارة لبناء شراكة وطيدة مع الاتحاد باعتباره شريكًا استراتيجيًا يعمل مع العديد من منظمات الأمم المتحدة، فضلًا عن دوره كأحد أبرز منظمات الأعمال في مصر.

وقد قدمت التهنئة لاتحاد الصناعات المصرية على قانون الاتحاد الجديد الذي يحقق الاستقلالية الكاملة للاتحاد أسوة بالاتحادات المثيلة في الدول الصناعية الكبرى.

ومن جانبه؛ أوضح المهندس محمد السويدي، أن اتحاد الصناعات ومن خلال الوحدات المتخصصة بالاتحاد والإدارات المعنية يقوم بتنفيذ العديد من البرامج مع منظمات الأمم المتحدة سواء بشكل منفصل أو مع أكثر من منظمة في ذات الوقت.



كما أكد على تعاون اتحاد الصناعات المصرية مع منظمة العمل الدولية سواء على مستوي الترويج لمعايير العمل الدولية أو تنفيذ برامج ومشروعات بين المنظمة والاتحاد من جانب أو مشروع ثلاثي و أوضح أن الاتحاد يعمل علي تحقيق التنمية الاقتصادية في الريف المصري من خلال مشروع شغلك في قريتك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

ولفت إلى حرص الاتحاد على المشاركة في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال رعاية عدد من المدارس وإدارتها، من خلال القطاع الخاص كمدارس تكنولوجيا تطبيقية تقدم تخصصات جديدة بمناهج معتمدة دوليًا، مما يسهم في تحسين الصوره الذهنية للتعليم الفني.



ومن جانبه اوضح المهندس طارق توفيق أن الشراكة بين اتحاد الصناعات المصرية والحكومة والتعاون مع منظمة العمل الدولية قد مكنت مصر من إصدار وتعديل قانون النقابات العمالية، وكذلك رفع اسم مصر من القائمة الخاصة بالدول غير الملتزمة بتطبيق معايير العمل الدولية .



وردًا علي سؤال السفير إيلينا بانوفا بمدي مشاركة اتحاد الصناعات المصرية بالرأي في البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية ورؤية الاتحاد بشأن ما يجب أن يحققه البرنامج .



أكد كل من المهندس محمد السويدي والمهندس طارق توفيق علي أن هناك تشاورًا حثيثًا ومشاركة كاملة من اتحاد الصناعات المصرية في إبداء الرأي في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال عضوية الاتحاد في اللجنة العليا لمتابعة سير وأداء تنفيذ البرنامج، وأن الاتحاد يؤكد دوما علي أن الإصلاحات يجب أن تحقق السهولة الكاملة في مناخ أداء الأعمال والحد من البيروقراطية وتسهيل إجراءات الحصول علي التصاريح والأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي وتيسير إجراءات التجارة عبر الحدود، وقد أوضح م طارق توفيق أن الاتحاد قد تقدم للحكومة المصرية بأجندة خاصة للإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي شاملة كافة النقاط الإصلاحية المطلوبة ومقترحات للحلول مع تحديد الجهة المعنية أمام كل مقترح وأنه يجري تحديث الأجندة بشكل دوري وإرسالها للحكومة المصرية.



وأوضحت السفيرة إيلينا بانوفا أنها تقوم بإعداد خطة لتطوير التعاون بين مكتب الأمم المتحدة والحكومة المصرية تستلزم تحديد الأولويات، وبحث الخيارات والسيناريوهات المختلفة، وطلبت أن يكون اتحاد الصناعات المصرية شريكًا أساسيًا يتم التشاور معه في هذا الشأن.



كما أكدت أن الاقتصاديين التابعين للأمم المتحدة سوف ينتهون بنهاية شهر مايو من إعداد تقرير تحليلي وستتم دعوة اتحاد الصناعات المصرية لإبداء الرأي لما انتهت إليه المسودة الأخيرة للتقرير حتي تتم صياغة التقرير بشكل نهائي وتقديمه للحكومة المصرية، كما تم الاتفاق علي عقد اجتماع متابعة مع وحدة المسئولية المجتمعية للاتحاد لصياغة برنامج سريع حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة علي مستوي شركات القطاع الخاص تمهيدًا للتعاون في هذا الجانب.