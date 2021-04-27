الثلاثاء 27 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات مكثفة بمحطة السكة الحديد ومواقف أسيوط لتطبيق الاجراءات الاحترازية

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية

شن المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، حملة مفاجئة على محطة السكة الحديد بنطاق حي غرب مدينة أسيوط لمتابعة مدي تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
رافقه ضباط مباحث شرطة النقل والمواصلات وأحمد ثابت نائب رئيس حي غرب والمتابعة الميدانية للمحافظة حيث تم تحرير عدد من المحاضر لغير الملتزمين بارتداء الكمامات.
كما تم شن حملة مفاجئة على مجمع مواقف سيارات الأجرة بنزلة عبداللاه يرافقه صلاح عامر مدير إدارة المواقف ومراون ابراهيم نائب رئيس حي شرق لضبط السيارات المخالفة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومتابعة التزام الركاب بارتداء الكمامات حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، فضلا عن القيام بأعمال التطهير والتعقيم لسيارات السرفيس كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بعدوى الفيروس.
وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد واستكمال حملات التعقيم والتطهير للمنشآت الخدمية والحيوية.
وأكد محافظ أسيوط أن متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية تتم على مدار اليوم بجميع أنحاء المحافظة مكلفًا السكرتير المساعد للمحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن والوحدات المحلية لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية مشيرًا إلى أن حرص الدولة الأول هو صحة المواطن والحفاظ على مصلحته.

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية
حملات تفتيشية
حملات تفتيشية
حملات تفتيشية
حملات تفتيشية
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1 (4)
حملات تفتيشية
حملات تفتيشية
اسيوط محافظة السكة الحديد محطة تنفيذي غرامة اللجنة العليا محافظة أسيوط سيارات الأجرة فيروس كورونا شرطة النقل والمواصلات

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