10 أعمال عربية تستكمل السباق في جوائز النقاد للدراما العربية

تمكنت 10 أعمال عربية في الحصول على نسب تقييم عالية من لجنة جوائز النقاد للدراما العربية ADCA في مرحلة التقييم الأول لها من بين 37 عملا عربيا وذلك بعد عرض الـ10 حلقات الأولى من المسلسلات الدرامية لشهر رمضان، وهي المرحلة التي تمت على مدار 3 أيام واختتمت يوم السبت الماضي.

وتؤكد اللجنة أن خروج 27 عملا عربيا من التقييم لا يعني استبعاد عناصره أو فريق عمل المسلسل من المسابقة طالما حصل أي منهم على الحد الأدنى من التقييم للجنة الجوائز. ضمت القائمة القصيرة 10 أعمال غير مصرية من سوريا، لبنان، السعودية، الكويت وأخري من مختلف انحاء الخليج وهي 2020 و350 جرام وحارة القبة وعلى صفيح ساخن والموت والكندوش وسوق الحرير2 والناجية الوحيدة وممنوع التجول ومارغريت.



القائمة القصيرة لأفضل ممثل في مسلسل عربي

سيطر نجوم سوريا على القائمة القصيرة لأفضل ممثل غير مصري، حيث ضمت قصي خولي عن دوره في مسلسل 2020، وعابد فهد عن مسلسل 350 جرام، وباسم ياخور عن علي صفيح ساخن، و بسام كوسا عن سوق الحرير 2، ايمن زيدان عن الكندوش وكل من عباس النوىس وخالد القيش عن حارة القبة واخيرا النجم سلوم حداد تم اختياره عن ثلاثة اعمال قدمها وهي 350 جرام و علي صفيح ساخن وسوق الحرير 2.

القائمة القصيرة لأفضل ممثلة في مسلسل عربي

أما القائمة القصيرة لافضل ممثلة عربية فتضم نجمات من سوريا ولبنان ودول الخليج والمغرب العربي ايضا وهم نادين نسيب نجيم عن مسلسل 2020، كارين رزق الله وستيفاني عطا الله عن مسلسل 350 جرام، أمل بشوشة عن مسلسل على صفيح ساخن، كاريس بشار عن سوق الحرير2، سلافة معمار عن مسلسل حارة القبة، سلاف فواخرجي و صباح الجزائري عن مسلسل الكندوش، النجمة الخليجية حياة الفهد عن مارغريت، واخيرا دانييلا رحمة عن مسلسل للموت.

فيما تتنافس الدراما المصرية بعدد كبير من الأعمال الفنية تصل إلى 28 مسلسل مصري من بينها مسلسل موسى ومسلسل اللي مالوش كبير والاختيار وغيرها من الأعمال .