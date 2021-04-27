الثلاثاء 27 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 8 عقارات من عشوائيات بطن البقرة وتسكين 27 أسرة بالأسمرات

جيهان عبدالمنعم
جيهان عبدالمنعم

واصلت أجهزة محافظة القاهرة لليوم الرابع على التوالى وبحضور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبدالمنعم،  واللواء خالد شحاتة، رئيس حى مصر القديمة، أعمال إزالة منطقة  بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة، واستكملت الأجهزة التنفيذية بحى مصر القديمة والمنطقة الجنوبية أعمال الإزالة الجارية بمنطقة بطن البقرة، والتى تندرج ضمن المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث تمت اليوم إزالة 8 عقارات، وتسكين 19 أسرة مستحقة و8 أسر غير مستحقة فى الأسمرات وتسليمها وحدات مجهزة.

وأشارت المنطقة الجنوبية في بيان، إلى أنه تم نقل المواطنين ومتعلقاتهم بسيارات المحافظة إلى منازلهم الجديدة بالأسمرات. 
 

فى سياق متصل،  فقد تم عمل حصر 31 عقارًا بعدد 114 أسرة مستحقة، و25 أسرة غير مستحقة.

وأوضحت المنطقة الجنوبية أنه بدأت منذ أيام قليلة أعمال الإزالة  وبشكل آمن، وبتوجيه وتشديد من المهندسة نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بالمساهمة فى تحقيق العدالة وتسليم المستحقين وحداتهم فى الحال لتحقيق الخطة الحضارية المتكاملة، بمشاركة القوات والقيادات الشرطية والتنفيذية  والإدارات المعنية بالحى والمنطقة الجنوبية.

وتم تسكين جميع  الأسر المستحقة فور الإزالة بوحدات بديلة بحى  الأسمرات، وجار العمل على ما تبقى.

بطن البقرة اعمال إزالة محافطة القاهرة

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