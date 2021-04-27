«النواب السورى»: 41 طلبًا للترشح لمنصب رئيس الجمهورية حتى الآن

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ، اليوم الثلاثاء: أن المجلس تلقى 12 طلبًا جديدًا للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ليصل عدد الطلبات المقدمة إلى 41 طلبًا.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية (سانا) : أن المحكمة الدستورية العليا أبلغت المجلس صباح اليوم، بتقديم كل من جهاد صالح الشخير، وأنيسة بشير حموش، وسمير أحمد معلا وحسين محمد جاسم ومحمد سري محمد نبيل قنوت وفاطمة عكلة البركو وأمل محمد بشير قدور وأنور سجيع حسن وعدنان أنور شجاع وشايش حسين الخليف وتحسين فوزي المحمد وجلال عبدالكريم إبراهيم طلبات ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية.

وكان رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ قد أعلن- في وقت سابق- عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقًا لأحكام الدستور السوري، اعتبارًا من الإثنين الموافق 19 أبريل، داعيًا الراغبين بالترشح إلى تقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام.

كورونا في سوريا

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، بأن طائرة ثالثة من الهلال الأحمر الإماراتي على متنها كميات كبيرة من لقاحات "كورونا" تصل سوريا.

والأسبوع الماضي، كانت قد وصلت إلى العاصمة السورية دمشق طائرة مساعدات ثانية على متنها كميات كبيرة من اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) أرسلتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السوري.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، تأتي هذه المساعدات ضمن الاستجابة العالمية للإمارات لمكافحة انتشار فيروس (كورونا) وتعزيزًا للمبادرات التي تضطلع بها الإمارات لدعم الجهود الدولية للتصدي لانتشار (كورونا).

وتبذل الإمارات في هذا الصدد جهودًا كبيرة لمساعدة الدول الشقيقة على تجاوز أوضاعها الصحية، والوقوف بجانبها لبلوغ مرحلة التعافي من الأزمة، وتستهدف هذه اللقاحات العاملين بالخطوط الأمامية بالمجال الطبي وأصحاب الحالات الصعبة ولكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

يذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قامت مسبقًا وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السوري بإرسال مساعدات طبية بلغت 97.2 طن إلى سوريا، وتضمنت المستلزمات الطبية وأدوات الحماية والوقاية الشخصية وأجهزة الكشف عن الفيروس.