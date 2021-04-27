مجلس جامعة سوهاج يكرم الفائزين بجوائز الدولة

كرم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2020، والتي أعلنت نتائجها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهم الدكتور محمود عبد العاطي الأستاذ بكلية العلوم، ومدير مركز العلاقات الدوليه والحاصل علي جائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة، والدكتور محمود عبد العليم الأستاذ المساعد بكلية العلوم والحاصل علي جائزة الدولة التشجيعية في مجال الكيمياء، والدكتور أحمد محمد سيد الأستاذ المساعد بكلية التكنولوجيا والتعليم لحصوله علي جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الهندسية .

وهنأ الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة خلال التكريم أبناء الجامعة الفائزين بجوائز الدولة التقديدية والتشجيعية، باعتبارهم صورة مشرفة لأعضاء هيئة التدريس لتميزهم العلمي وتفوقهم في مجالتهم البحثية، لافتاً إلى أن هذه الجوائز تعد تتويجا للتقدم والطفرة التي تشهدها الجامعة في مجال البحث العلمي، وربط العلم بالصناعة والذي يأتي تماشياً مع خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وأكد عزيز أن جوائز الدولة تعد وساماً وتقديراََ لكل الباحثين والعلماء لما قدموه من أبحاث تخدم المنظومة البحثية في مصر، موجهاً دعوته بضرورة اﻻستمرار فى بذل المزيد من الجهد لإثراء البحث العلمى، متمنياً لهم مزيدا من النجاح والتفوق في حياتهم العلمية والبحثية.

فيما اجتمع اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، مع المحاسب هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وذلك بمقر البنك بالقاهرة، للثناء على دعم البنك المستمر للجامعة في ما قدمه بقسم جراحة القلب والصدر بالمساهمة بمبلغ ١٧ مليون جنيه في تطوير القسم .

وأوضح عزيز أنه خلال الاجتماع تم تناول مقترح تطوير قسم طب وجراحة العيون بتكلفة ما يقرب من 23 مليون جنيه، مع تخصيص وحدة لطب وجراحة عيون الأطفال بالقسم .

وأشار رئيس الجامعة إلى أن البنك وافق على شراء جهاز بتكلفة ما يقرب من 3 ملايين جنيه لفحص القلب والصدر، بالموجات فوق الصوتية عن طريق الصدر والمريء ثلاثي الأبعاد للمساهمة في دقة تشخيص الحالات المرضية قبل وبعد إجراء الجراحات .

وأضافت كريستين صفوت، مسئول التسويق بالجامعة، أن هذه الزيارة جاءت استكمالا لخطة دعم وتطوير الموارد المالية بخلق مصادر مختلفة تشمل الهيئات المجتمعية والمؤسسات والبنوك .