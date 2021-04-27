هل الزواج يبيح الإفطار في رمضان.. «الإفتاء» تُجيب؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "عند زواج والدي بوالدتي كان يعتقد الاثنان أن الزواج من الأعذار المبيحة للفطر فأفطرا طوال شهر رمضان ثم توفي والدي بعد ذلك وأمي لا تزال على قيد الحياة فما الذي يجب فعله ؟".

ومن جانبه قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الرجل إذا كان أفطر بأكل وشرب ولم يعقد النية أصلًا لصيام رمضان، ظنًا منه أنه ليس فرضًا وهو حديث العهد بالزواج وهذا ظن خطأ، فيكون عليه قضاء صيام شهر رمضان فقط، ولا فدية عليه.

وأوضح أن ما أحدثه من جماع كان بعد إفطاره بالطعام والشراب، ظنًا منه أن الزواج من المبيحات للإفطار ثم بعد الأكل والشرب كان يجامع وذلك نقول عليه قضاء شهر رمضان فقط، إذا كان على قيد الحياة.

وأضاف "عثمان" خلال الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أنه في حال إذا كان الرجل قد توفي مثل واقعة السؤال فعلى ابنه أن يطعم عن كل يوم مسكينا من أوسط ما يأكل.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أنه على الزوجة ما دامت على قيد الحياة أن تقضي هذه الأيام التي أفطرت فيها إذا كانت تستطيع الصيام، فيكون عليها الصيام فقط ولا فدية عليها.

كانت دار الإفتاء خصصت خطًا ساخنًا لفتاوى الصيام، يعمل يوميًّا للرد على أسئلة المستفتين في كل مكان، ومنها أيضًا صفحة الدار الرسمية على الفيس بوك التي تقدم هذا العام وجبة روحية متكاملة من فتاوى الصيام وأحكامه وآدابه وأخلاقياته، ومنها كذلك كتاب الصيام ومطوية دليل الصائم الذي يجد فيهما المسلم كل ما يخص الصيام.

ويتعرض في كتاب الصوم إلى فضائل الشهر الكريم وفضائل الصوم، وأركانه ومبطلاته، أيضًا يحتوي الكتاب على كل الفتاوى التي وردت إلى الدار في الفترة السابقة والمتعلقة بالصيام، بالإضافة إلى أحكام صدقة الفطر وأحكام العيد وغيرها من الأحكام، ويجد فيها المسلم الإجابة الشافية لكل التساؤلات المتعلقة بالصيام والشهر الكريم، كما أن المطوية تحتوي على هذه الأشياء ولكن بأسلوب مختصر.

يأتي ذلك ضمن الجهود الصادقة لتقديم التسهيلات إلى المواطنين الراغبين في الاستفسار عن الجوانب الشرعية العامة والشخصية وغيرها.