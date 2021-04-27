«الأرصاد»: طقس الأربعاء حار نهارًا لطيف ليلًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الأربعاء، حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية وحارًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

بينما يكون الطقس ليلًا لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومعتدلًا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، تنشط الرياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 17

الإسكندرية 27 17

وادى النطرون 31 16

طنطا 31 17

شبين الكوم 32 17

دمنهور 31 17

بلطيم 26 16

مطروح 24 16

السلوم 33 15

سيوة 32 13

بورسعيد 26 17

دمياط 25 16

الزقازيق 32 16

المنصورة 31 16

الإسماعيلية 32 16

السويس 33 16

العريش 26 16

رفح 25 15

رأس سدر 31 18

نخل 30 15

نويبع 32 23

طابا 29 20

كاترين 30 13

الطور 31 20

شرم الشيخ 33 23

الغردقة 32 22

مرسى علم 31 22

الفيوم 33 17

بنى سويف 33 18

المنيا 33 19

أسيوط 30 20

سوهاج 34 21

قنا 35 24

الأقصر 37 26

أسوان 37 28

إدفو 37 28

أبوسمبل 37 27

الوادى الجديد 35 23

شلاتين 31 24

أبورماد 32 23

حلايب 29 25

رأس حدربة 30 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 38 26

المدينة 38 24

الرياض 38 24

المنامة 36 27

أبوظبى 40 28

الدوحة 39 27

الكويت 38 24

دمشق 27 08

بيروت 22 17

عمان 24 11

القدس 19 11

غزة 22 15

بغداد 34 19

مسقط 37 31

صنعاء 21 13

الخرطوم 38 28

طرابلس 29 21

تونس 23 15

الجزائر 20 14

الرباط 21 13