مصادرة 35 شيشة فى حملات بالشرقية

شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعة بالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية، وأسفرت الحملة عن مصادرة 35 شيشة من ٢ كافتيريا مخالفة بشارع سعد زغلول ومنطقة الأحرار لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما رفعت الحملة الإشغالات المخالفة والتحفظ على 45 حالة إشغال متمثلة في حواجز حديدية وخشبية وكراسي وترابيزات، وتم تغريم 10 مواطنين مخالفين بالمواصلات العامة الغرامة الفورية المقررة لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية.

وتمكنت رئاسة رئيس مركز ومدينة الحسينية من مصادرة 12 شيشة وتحرير 4 مخالفات لعدم ارتداء الكمامة الواقية لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بحملة لرفع الإشغالات المخالفة بنطاق شوارع المدينة، حيث شملت الحملة شوارع (هندسة الرى وسعد زغلول وصولاً إلى مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية وشارع وجيه أباظة وسيد مرعى والطريق الدائرى الجديد) لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع الداخلية المدينة منيا القمح، كما تم رصد بعض الكافتريات المخالفة لتقديم الشيش لروادها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وحرصاً على صحة وسلامة الجميع.. قامت رئاسة مركز ومدينة رئيس المركز بالتنسيق مع مسئولى المتابعة الميدانية والإشغالات والإيرادات برئاسة المركز بحملة للوقوف على مدى التزام السائقين والمواطنين المترددين علي المواقف العامة والمحال والمنشآت التجارية بارتداء الكمامة الواقية وأسفرت الحملة عن تغريم ( 7 ) من المخالفين وتحصيل الحد الأدنى من الغرامة الفورية بقيمة 50 جنيها حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات إزالة ورفع الإشغالات التي تتسبب فى الإعاقة المرورية وعرقلة حركة المواطنين.. مؤكداً أنه لا تهاون مع غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة الجميع.