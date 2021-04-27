الثلاثاء 27 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

لايف ستايل

«كاري موليجان».. تغير للعبة بأحمر شفاة في حفل توزيع الأوسكار

كاري
كاري

تألقت النجمة كاري موليجان على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار2021  فى دورتها الـ93.

 تبلغ كاري موليجان من العمر 39 عاما وقد كان مقر الحفل بمحطة سكة حديد يونيون التاريخية، في لوس أنجلوس مساء أمس.

  • مكياج كاري في حفل توزيع الأوسكار في دورتها الـ 93

اعتمدت النجمة كاري موليجان  في مكياجها علي لون شفاه ذهبي اللون ليناسب فستانها، حيث قامت  بتطبيق مكياج نجمة هوليوود من قبل فنان الماكياج الشهير جورجي إيسديل ، وكانت جورجي هي التي أعطت كاري مظهر مكياجها الذهبي الرائعن وكان مظهر مكياجها على ما يرام.

وكشفت جورجي أن المكياج الذي ظهرت به كاري كان من منتجات مكياج شانيل، حيث ظهرت بشرة كاري رائعة وعيناها البنيتان المظللتان تبدو جميلة ، وتم وضع البرونزر بشكل مثالي - لكن لون شفتيها كنا حريصين على تعقبه.

  • إطلالتها في حفل توزيع جوائز الأوسكار في دوتها الـ 93

ظهرت كاري موليجان بإطلاله رائعة ، حيث جاءت مرتديًا قطعة أزياء فريدة من نوعها من مجموعة ربيع وصيف 2021 من بييرباولو بيتشولي لفالنتينو، حيث ارتدات فستان باللون الذهبي المنفوش  وقد تم تطريزه  بآلاف الترتر المتقزح مع انعكاسات اللؤلؤ  والذي استغرق العمل 350 ساعة في ورشة روما للعلامة التجارية لإتقانها.

الإكسسورات التي كانت ترتديها في حفل توزيع جوائز الأوسكار في دوتها الـ 93

و ارتدت عقد  الرقبة من ماركت “Mulligan's Nicky Yates ”  المصنوعة من التورمالين والياقوت الملون وحملت   حقيبة صغيرة من Tyler Ellis  ، وارتدات وحذاء كعب عالٍ من Stuart Weitzman،  وأعطت مصففة الشعر "جيني تشو " عقدة كلاسيكية .

 

حفل الأوسكار 2021

وشهد حفل توزيع جوائز الأوسكار أمس فى دورته الـ 93، حضور لمرشحي الجوائز فقط، وسط إجراءات احترازية مشددة في ظل جائحة كورونا، في محطة سكة حديد يونيون التاريخية، وتم إجراء فحصًا إلزاميًا لدرجات الحرارة لجميع الحاضرين، بالإضافة أيضًا إلى إجراء ثلاثة اختبارات بفيروس كورونا للحاضرين، فى الأيام التي سبقت الحفل، استعدادًا لحضور الحفل، كما سمحت أكاديمية الفنون والمسرح للحضور بالحفل، عدم ارتداء ضيوف حفل الأوسكار لعام 2021 كمامات طبية.

93rd_Academy_Awards_-_Arrivals_46860
93rd_Academy_Awards_-_Arrivals_46860
943443e89c69fdef72feaf17bfcfb29a
943443e89c69fdef72feaf17bfcfb29a
42208242-0-Behind_the_scenes_Before_the_event_Carey_had_her_hair_and_make_u-a-56_1619394499125
42208242-0-Behind_the_scenes_Before_the_event_Carey_had_her_hair_and_make_u-a-56_1619394499125
Carey-Mulligan-and-Marcus-Mumford-Couples-Dazzle-at-Oscars-2021
Carey-Mulligan-and-Marcus-Mumford-Couples-Dazzle-at-Oscars-2021
carey-mulligan-oscars-2021-1
carey-mulligan-oscars-2021-1
gettyimages-1314416329_sf
gettyimages-1314416329_sf
image
image
حفل توزيع جوائز الأوسكار دورتها

الأكثر قراءة

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 2021 مكتوب: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ

حقيقة تحول أحمد مكي في مسلسل الاختيار 2

زيادة التوظيف وطفرة بالصادرات.. ملامح المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى

مدبولي: مصر من دول معدودة استطاعت الحفاظ على استقرار اقتصادها خلال جائحة كورونا

زوج يقتل زوجته أمام أطفالها بـ20 طعنة قبل الإفطار

تنفيذ الإعدام فى 9 من مرتكبى «مذبحة كرداسة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

خبيئة آدم (14).. أين ترقد عظام "الترجمان"؟

د. القس صفوت البياضى

مصر قلب الشرق الأوسط.. عريقة وعتيقة

مؤمن المحمدي

توتال توتال

د.مينا بديع عبدالملك

عيد شم النسيم.. عيد بدء الخليقة

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (6).. آمنوا بالإله واختلفوا على التلمود.. كيف تنظر الفرق اليهودية إلى العقيدة؟

الخارجية الفلسطينية تدين توزيع "مجلس بقعوت" قرارات هدم في الأغوار الشمالية

الاحتلال يعتقل مجموعة من الفلسطينيين في الضفة وغزة