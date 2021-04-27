«كاري موليجان».. تغير للعبة بأحمر شفاة في حفل توزيع الأوسكار

تألقت النجمة كاري موليجان على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار2021 فى دورتها الـ93.

تبلغ كاري موليجان من العمر 39 عاما وقد كان مقر الحفل بمحطة سكة حديد يونيون التاريخية، في لوس أنجلوس مساء أمس.

مكياج كاري في حفل توزيع الأوسكار في دورتها الـ 93

اعتمدت النجمة كاري موليجان في مكياجها علي لون شفاه ذهبي اللون ليناسب فستانها، حيث قامت بتطبيق مكياج نجمة هوليوود من قبل فنان الماكياج الشهير جورجي إيسديل ، وكانت جورجي هي التي أعطت كاري مظهر مكياجها الذهبي الرائعن وكان مظهر مكياجها على ما يرام.

وكشفت جورجي أن المكياج الذي ظهرت به كاري كان من منتجات مكياج شانيل، حيث ظهرت بشرة كاري رائعة وعيناها البنيتان المظللتان تبدو جميلة ، وتم وضع البرونزر بشكل مثالي - لكن لون شفتيها كنا حريصين على تعقبه.

إطلالتها في حفل توزيع جوائز الأوسكار في دوتها الـ 93

ظهرت كاري موليجان بإطلاله رائعة ، حيث جاءت مرتديًا قطعة أزياء فريدة من نوعها من مجموعة ربيع وصيف 2021 من بييرباولو بيتشولي لفالنتينو، حيث ارتدات فستان باللون الذهبي المنفوش وقد تم تطريزه بآلاف الترتر المتقزح مع انعكاسات اللؤلؤ والذي استغرق العمل 350 ساعة في ورشة روما للعلامة التجارية لإتقانها.

الإكسسورات التي كانت ترتديها في حفل توزيع جوائز الأوسكار في دوتها الـ 93

و ارتدت عقد الرقبة من ماركت “Mulligan's Nicky Yates ” المصنوعة من التورمالين والياقوت الملون وحملت حقيبة صغيرة من Tyler Ellis ، وارتدات وحذاء كعب عالٍ من Stuart Weitzman، وأعطت مصففة الشعر "جيني تشو " عقدة كلاسيكية .

حفل الأوسكار 2021

وشهد حفل توزيع جوائز الأوسكار أمس فى دورته الـ 93، حضور لمرشحي الجوائز فقط، وسط إجراءات احترازية مشددة في ظل جائحة كورونا، في محطة سكة حديد يونيون التاريخية، وتم إجراء فحصًا إلزاميًا لدرجات الحرارة لجميع الحاضرين، بالإضافة أيضًا إلى إجراء ثلاثة اختبارات بفيروس كورونا للحاضرين، فى الأيام التي سبقت الحفل، استعدادًا لحضور الحفل، كما سمحت أكاديمية الفنون والمسرح للحضور بالحفل، عدم ارتداء ضيوف حفل الأوسكار لعام 2021 كمامات طبية.

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