«صحة الغربية»: حملات على المستشفيات للتأكد من تطبيق بروتوكولات علاج كورونا

شدد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، على المتابعة المستمرة لمدى الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتنسيق بين كافة الإدارات المعنية موجهًا بتنظيم حملات التفتيش على جميع المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات وتطبيق بروتوكولات العلاج.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بضرورة التشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية وتكثيف المرور على المستشفيات.

وأوفد وكيل الوزارة لجنة مكبرة برئاسة الدكتور أيمن عباس، والدكتور باسم رمضان طب العلاجي وإدارة الجودة والتمريض ومكافحة العدوى، للمرور على مستشفى كفرالزيات العام، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وصرف الأدوية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من سلامه تنكات الأكسجين، وكذلك التأكد من استقبال الحالات على مدى 24 ساعة، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وإعداد تقارير يومية للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات، ومتابعة أوجه القصور والسلبيات، للتعامل الفورى معها، وحلها في أسرع وقت ممكن، مؤكدا علي ضرورة التعامل بحزم.



كما وجه الدكتور عبدالناصر بتقديم كافة أوجه الدعم للأطقم الطبية، الذين ضحوا بأرواحهم باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس.

وعلي جانب آخر وفي إطار خطة الدولة للتصدي لجائحة كورونا، والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالمتابعة لمتلقي لقاح كورونا بالغربية.

وتابع الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، استمرار تطعيم المواطنين "لقاح كورونا" الراغبين فى الحصول عليه من أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن، والذين سجلوا بياناتهم لدى الموقع الإلكتروني، الذى خصصته وزارة الصحة لهذا الغرض، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توفير الرعاية الصحية للشعب المصرى كافة ولكبار السن بشكل خاص.

كما شدد الدكتور عبدالناصر على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا حتى بعد أخذ اللقاح، للمحافظة على الصحة العامة لجميع المواطنين، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 7 مراكز تطعيم بالمحافظة وهم مركز كبد المحلة، مركز طبي سعيد، مكتب صحة بسيون، مستشفى قطور المركزي، إدارة سمنود، مكتب صحة كفرالزيات، مستشفى رمد زفتى.

مستشفى كفر الزيات

مستشفى كفر الزيات

أطباء مستشفى كفر الزيات

مستشفى كفر الزيات

صحة مستشفى كفر الزيات

صحة مستشفى كفر الزيات