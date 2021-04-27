الطرق الصوفية بالشرقية ترد على أزمة حصر الأوقاف لأضرحة المحافظة

قال الشيخ محمد مراعى وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بالشرقية، إنه حسمًا للجدل الدائر بعد قرار مديرية أوقاف الشرقية بحصر الأضرحة واتخاذ عدة امور بشأنها، التقى وكيل المشيخة الدكتور مجدى بدران، وكيل أوقاف الشرقية، للوقوف على ما أثير بشأن قيام إدارات الأوقاف بحصر الأضرحة والمقامات والزوايا التابعة للاوقاف وغير التابعة.



قال إنه فى ظل التعاون والتفاهم فيما بين وزير الأوقاف ومشايخ الطرق الصوفية أوضح وكيل أوقاف الشرقية أن هناك سوء فهم في الموضوع وأن المطلوب هو حصر الأضرحة الموجودة داخل المساجد التابعة لوزارة الأوقاف فقط.

وأكد وكيل أوقاف الشرقية أنه يعلم تمامًا أن الأضرحة خارج المساجد التابعة لوزارة الأوقاف هى تحت إشراف ومسؤولية المشيخة العامة للطرق الصوفية، وهذا ما تم تأكيده بين شيخ مشايخ الطرق الصوفية والدكتور مختار جمعة، الذى أكد عدم صدور مثل هذا القرار نهائيًا.