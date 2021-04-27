«التعليم» تعلن ضوابط التقييم لطلاب سنوات النقل بالمدارس الفنية

التعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ضوابط التقييم لطلاب سنوات النقل بمدارس التعليم الفني للفصل الدراسي الثاني للعام 2020-2021.

وجاءت ضوابط التقييم كما يلى:

1- بالنسبة لسنوات النقل بمدارس التعليم الفني، ينتهي العام الدراسي بنهاية امتحانات شهر أبريل 2021.

2- بالنسبة لسنوات النقل بالمدارس الفنية التي تطبق المناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية، ومدارس التعليم والتدريب المزدوج، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، يتم استكمال تدريب الطلاب على الجدارات التى لم يتم الانتهاء منها حتى بدء إجازة عيد الفطر المبارك، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على الطلاب والعاملين بمدارس التعليم الفني، على أن يتم ترحيل أي وحدات لم يتم البدء في دراستها إلى ما قبل بداية العام الدراسي القادم إذا ما دعت الحاجة لذلك.

3- بالنسبة للطلاب الذين لهم امتحانات تكميلية، والطلاب المتقدمين على نظام العمال في سنوات النقل تقوم المديريات التعليمية بتحديد مواعيد الامتحانات الخاصة بهم على أن تكون خلال شهر مايو 2021، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على الطلاب والعاملين بمدارس التعليم الفني.

4- بالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول 2021، يتم استكمال الدراسة طبقًا للنظام المتبع حاليًا وتعقد الامتحانات العملية والتحريرية طبقًا للمواعيد المحددة سلفًا، مع مراعاة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على الطلاب والعاملين بلجان سير الامتحان ولجان تقدير الدرجات بامتحانات الدبلومات الفنية.

وكانت الوزارة قد أعلنت استكمال العام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا، وعلى أن تقوم الدولة بكافة الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية.

وأعربت الوزارة عن امتنانها بمرور العام الدراسي الثاني وسط جائحة كورونا وقد استكمل الطلاب القدر الأكبر من المناهج المقررة، وأتموا قدرًا مناسبًا من التقييم للمرور إلى العام الدراسي الأعلى وهو ما لم تتمكن منه دول كبيرة حول العالم.