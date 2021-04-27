استئناف تصوير فيلم كيرة والجن عقب إجازة عيد الفطر 2021

قرر المخرج مروان حامد استئناف تصوير فيلم كيرة والجن لنجمي السينما والدراما كريم عبدالعزيز وأحمد عز عقب انتهاء إجازة عيد الفطر 2021 .



موعد عرض فيلم كيرة والجن في السينمات



وكان الفيلم قد تأجل تصويره أكثر من مرة لانشغال كريم عبد العزيز وأحمد عز بتصوير مسلسلي "الاختيار 2 وهجمة مرتدة"، حيث كان من المقرر طرحه في عيد الفطر 2021، ولكن تم تأجيل عرضه لموسم عيد الأضحى او موسم الصيف على أقصى تقدير .

تفاصيل احداث فيلم كيرة والجن

ويقدم الفيلم كريم عبد العزيز وأحمد عز من خلال شخصيتين حقيقيتين، هما "أحمد عبدالحي كيرة"، و"عبدالقادر الجن"، اللذان تدور حولهما قصة الفيلم، وتحديدا بعد وقوع حادثة "دنشواي" الشهيرة بين الضباط الإنجليز ومواطنين مصريين، وحكم على 21 متهما، وتم إعدام 4 من أهل قرية "دنشواي"، والحكم على 12 آخرين بالأشغال الشاقة.



بطلا الرواية "كيرة" و"الجن" شخصيات حقيقية، من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919،



كان "كيرة" فدائيا وبطلا لمصر، وشارك في عدة عمليات انتقامية من الإنجليز حتى هروبه، وإثباته حبه الشديد لوطنه حتى إعدامه مع عدد من العسكريين الذين شاركوا عرابي في الثورة ضد الخديو، أما "الجن" فتحول من شخصية لا تبالي بما يدور حوله من أحداث ولهوه، وما يقوم به من بيع السجائر والمشروبات للإنجليز، إلى شخصية مناضلة بعد استشهاد والده الفتوة "شحاتة الجن" الذي يمثل المواطن المصري الأصيل، و انضمامه لحركة مناهضة للاستعمار.



لم يكتف الثناني "كيرة" و"الجن" بذلك، بل استمرا في مواجهة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، وتحدث "مراد" عن دورهما الكبير فيها، فضلا عن الحديث عن سعد زغلول وما قام به من إنجازات، ونضال الشعب ضد الإنجليز.







فيلم كيرة والجن مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، ومن بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز وهند صبري وسيد رجب وأحمد مالك، ومن تأليف أحمد مراد ومن إخراج مروان حامد.



الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزي، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزى حتى عام 1924.