«التعاون الإسلامي» تدين المحاولة العدائية بتسيير زورق مفخخ قبالة ينبع السعودية

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الثلاثاء، بأشد العبارات، المحاولة العدائية بتسيير زورق مفخخ بمياه البحر الأحمر قبالة محافظة ينبع بالمملكة العربية السعودية، حيث تمكنت الوحدات البحرية التابعة لوزارة الدفاع السعودية من اعتراضه وتدميره.

وشدد العثيمين، في بيانٍ له اليوم، على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لكل المحاولات العدائية التي تهدد المنشآت الاقتصادية وتهدد الملاحة البحرية، مؤكدًا وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة العربية السعودية في تصديها للجرائم الإرهابية.

كما أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، عن تأييده لكافة التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية، في سبيل الحفاظ على مقدراتها الوطنية والمنشآت الاقتصادية.

وفي وقتٍ سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسيّر عن بعد عند الساعة (06:40) من صباح اليوم الثلاثاء، 27 أبريل 2021.

وأوضح العميد المالكي، في بيانٍ له أوردته وكالة الأنباء السعدية "واس"، أن الوحدات البحرية تمكنت من رصد تحرك الزورق المفخخ والمسيّر عن بعد بمياه البحر الأحمر مقابل (ينبع)، مشيرًا إلى أنه تم التعامل مع الزورق المفخخ وتدميره حسب قواعد الاشتباك.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، أن التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التي تقف وراءها.

وأكد العميد المالكي، أن وزارة الدفاع تتخذ وتنفذ الإجراءات الصارمة ضد أي محاولات عدائية لاستهداف المقدرات الوطنية والمنشآت الاقتصادية.

في سياق متصل، نفى رئيس شركة النقل البحرى السعودى، تعرض أى من سفن الشركة للهجوم مقابل ينبع، خلال اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسير عن بعد فى البحر الأحمر قبالة ينبع، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".