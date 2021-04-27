رئيس «الإفريقي للتشييد»: شركات المقاولات المصرية جاهزة للعمل بالخارج

شمس الدين : بدء دارسة مشروعات متنوعة

قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء، ورئيس الفخري لاتحاد المقاولين العرب، إن شركات المقاولات المصرية جاهزة للعمل بالخارج.

وأشار "عبد العزيز"، إلى تنفيذ شركات العديد من المشروعات القومية بكافة الدول، ما يؤهلها للعمل بالخارج بكل قوة ، ولكن شركات المقاولات تواجه منافسة شرسة من شركات المقاولات الهندية والتركيا والصينية حيث تقوم تلك باعتماد خطابات الضمان والعمل على قيام فتح فرع للبنوك التابعة لها لتسهيل اجراءات تمويل شركاتها .

وأكد "عبد العزيز" لـ"الدستور"، أن شركات المقاولات المصرية تستقبل عروض ضخمة لتنفيذ مشروعا النبية التحتية ومشروعات السكنية سوء بالدول العربية أو الإفريقية، حيث يجري دعم الشركات المصرية من قبل الجانب الحكومى لتمكينها من استغلال فرص الأعمال المعروضة بالخارج وتوسعة محفظة أعمالها، بالإضافة إلى قيامها بدور رئيسى فى تصدير صناعة البناء للخارج وإتاحة الفرصة لتصدير مواد البناء المصنعة محلياً لتلك الدول.

ونوه بأن حكومات الدول العربية والإفريقية تعتزم تقديم طروحات ضخمة لشركات المقاولات المصرية؛ لرغبتها فى تنفيذ نماذج مشروعات جديدة على غرار المشروعات القومية المصرية حيث تصل قيمة العروض بـ3 دول بالقارة السمراء تتخطي نحو 3 مليارات دولار فى مجال الطرق وتطبيق تجربة أحدي مدن الجيل الرابع بالدول الإفريقية

وفي ذات السياق، أعلن المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن شركات مقاولات مصرية أبدت جاهزيتها للعمل خارج المقصورة وذلك لتنافس على المشروعات المطروحة بكافة التخصصات المقاولين المختلفة ، موضحاً أن الفترة الراهنة تشهد بدء دراسة العديد من فرص بالمشروعات المتنوعة حيث يجرى حاليا التفاوض بشأن تنفيذ عدد المشروعات السكنية بإحدى الدول العربية .

وأضاف "شمس الدين"، أن شركات المقاولات المصرية استقبلت عروض بتدشين عدد مشروعات سكنية بدولة العراق ، وتأتى هذه المشروعات ضمن اتفاقية النفط مقابل الأعمار والتي تُشارك فيها وزارة الإسكان وعددا من الوزارات المختصة لتنفيذ مشروعات كبرى بالدول الخارجية، لافتًا إلى أن هناك توقيعات واتفاقيات وتعاقدات رسمية لتنفيذ مشروعات قومية .