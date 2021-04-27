آخرها الدائري.. أبرز الطرق التي تم توسيعها في مصر

تعتمد مصر في خطتها لامتلاك شبكة طرق قوية على توسيعات الطرق، وليس فقط على إنشاء المحاور أو الكباري والطرق الجديدة، ولكن الاهتمام الشديد بتطوير الطرق القديمة المتهالكة والعمل على إحلالها بأخرى جديدة وتوسيعها.

وتحديدًا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، أنشأت وزارة النقل العديد من الطرق الجديدة وكذلك توسيع الطرق القديمة، من أجل ربط المحافظات ببعضها البعض وتسهيل حركات التنقل بينهم على المواطنين مما يختصر الوقت والجهد ويقلل من الازدحام المروري.

واتساقًا مع ذلك، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف توسعة وتطوير الطريق الدائري، مؤكدًا ضرورة الإسراع في تنفيذ إزالات المباني المتعارضة مع أعمال توسعة وتطوير الطريق الدائري، مع سرعة صرف التعويضات المقررة.

وأوضح أن هناك تكليفًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على الإسراع في معدلات التنفيذ، بهدف التيسير على المواطنين المستخدمين لهذا الطريق الحيوي، مؤكدًا الثقة في قدرة وزارة النقل على الالتزام بالبرامج الزمنية ودفع معدلات التنفيذ، بشرط سرعة الانتهاء من إزالة المباني المتعارضة مع التنفيذ.

وعرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لتطوير الطريق الدائري، ما تحقق في القطاعات الخمسة لأعمال التطوير، بداية من المريوطية وصولًا إلى تقاطع طريق الواحات، بإجمالي 97.5 كم، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ الإجمالية تبلغ نحو 75%، وتشمل أعمال التوسيع.

ولم يكن الطريق الدائري هو الأول الذي تقوم به وزارة النقل أو بتوسيعه ولكن سبقه العديد من الطرق الأخرى التي تم توسيعها وتجديدها، وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز الطرق التي تم تطويرها وتوسيعها خلال السنوات الأخيرة.

خلال عام 2020 تم تأهيل طرق بطول 500 كم وبتكلفة 1.5 مليار جنيه وأهمها، وازدواج طريق “المنصورة – مدخل كوبري طلخا” بطول 10 كم بتكلفة بلغت 90 مليون جنيه، بتكلفة 10.2 مليار جنيه وذلك بحسب بيانات وزارة النقل.

أحد أبرز تلك الطرق هو توسيع طريق "النفق - النقب" بطول 231 كم وبتكلفة بلغت نحو 3.2 مليار جنيه، ويعتبر طريق 109 كم حتى النفق بطول 24 كم أحد أهم المشروعات والذي تكلف 869.6 مليون جنيه، إلى جانب طريق القاهرة السويس الصحراوي بطول 28 كم وتكلفة 572.6 مليون جنيه.

بينما وصلت تكلفة الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير طريق 109كم حتى النفق بطول 24 كم إلى 869.6 مليون جنيه، في حين وصلت تكلفة الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء طريق الخدمة بطريق القاهرة – السويس الصحراوى بطول 28 كم إلى 572.6 مليون جنيه.

كما تم رصف ورفع كفاءة طريق "بلقاس – الستاموني" بطول 25 كم وبتكلفة 60 مليون جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى والثانية من طريق "دهب – نويبع" بطول 50 كم وبتكلفة 100 مليون جنيه.

وسعت النقل إلى رصف عدد من الطرق أيضًا منها طريق "سعام – كاترين" بطول 65 كم وبتكلفة بلغت نحو 315.9 مليون جنيه، وكذلك تم رفع كفاءة وازدواج طريق "الشيخ فضل – راس غارب" بطول 13 كم وبتكلفة بلغت 89 مليون جنيه.

وإلى جانب ذلك تم الانتهاء من المرحلة الأولى لرفع كفاءة طريق "المحلة – نمرة البصل – كفر الشيخ" بطول 16 كم بتكلفة 35.7 مليون جنيه، وكذلك طريق شبرا بنها الحر الذي يبلغ طوله 40 كم، وعرضه 41 متر، يضم 4 حارات عرض الحارة الواحدة 3.65 متر.

ويشمل الطريق 62 عمل صناعي (38 كوبري + 24 نفقا) وأشرفت على تنفيذه 5 شركات، ومن المتوقع أن يبلغ حجم المرور اليومي 60 ألف سيارة يوميا، فيما يبلغ متوسط زمن الرحلة عليه 25 دقيقة، أي أنه يوفر 65 دقيقة للرحلة الواحدة.

ومن أهم مشاريع الطرق طريق القوس الشمال الشرقي من الدائري الإقليمي والذي يبلغ طوله 23.5 كم وعرضه 40 متر ويضم 4 حارات، ويربط محافظات الوجه البحري باستكمال قطاعات الدائري الإقليمي، وربطه شرق وغرب النيل لحل مشكلة الاختناقات المرورية والحد من الحوادث.