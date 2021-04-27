«الصحة العالمية» تحذّر من كارثة «انهيار القطاعات الصحية»

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن الفترة الماضية مع بدء توزيع لقاحات كورونا شهدت انخفاضا في أعداد الإصابات دام لـ4 أسابيع، ثم عادت الأعداد للزيادة بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وتابع المنظري: “لدينا 12 دولة من أصل 22 دولة في الإقليم أبلغت عن زيادة في الإصابات، محذرا من انهيار للقطاعات الصحية حال عدم الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية”.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الأن المكتب الاقليمى لمنظمة الصحة العالمية، عن بعد، بمناسبة الأسبوع العالمي للتمنيع 2021 وجائحة كوفيد-19 وذلك تحت عنوان "اللقاحات تقربنا أكثر".

يناقش المؤتمر الصحفي الأسبوع العالمي للتمنيع 2021: التمنيع في إقليم شرق المتوسط وتأثير جائحة كوفيد-19 وجدول أعمال التمنيع 2030، ومستجدات لقاحات كوفيد-19 والتى تشمل وصولها وتوزيعها في شرق المتوسط

يشارك في المؤتمر؛ الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور تيد شيبان المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لليونيسف، الدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور إيفان هوتن مدير قسم مكافحة الأمراض السارية.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها؛ يحتفل العالم هذا الأسبوع (24-30 أبريل) بالأسبوع العالمي للتمنيع، وسط جائحة كوفيد-19. وقد جعلت الجائحة الجميع يدركون أهمية اللقاح أكثر من أي وقت مضى، لافته إلى أن موضوع هذا العام هو اللقاحات تقربنا أكثر.

وأقرت جمعية الصحة العالمية في عام 2020 "جدول أعمال التمنيع 2030" الذي يهدف إلى عالم ينتفع فيه الجميع في كل مكان ومن مختلف الأعمار بشكل كامل من اللقاحات من أجل تحسين صحتهم ورفاههم.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن من التحديات التي نواجهها في هذا الصدد، ضعف الأنظمة الصحية، والصراعات، والعوائق المادية والاجتماعية، والمعلومات المضللة، والأخبار المغلوطة، والشائعات. لكننا عازمون على الاستمرار في الأخذ بالعلم لصالح الجميع.

وتابعت: يسهم الأسبوع العالمي للتمنيع 2021 في تركيز كل الأنظار على اللقاحات، ومن ثم يوفر فرصة غير مسبوقة لبناء ثقة الجمهور في القيمة الثمينة لجميع اللقاحات، والمساعدة في تدشين دعم طويل الأمد للتمنيع.