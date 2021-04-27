الثلاثاء 27 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة العالمية» تحذّر من كارثة «انهيار القطاعات الصحية»

كورونا
كورونا

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن الفترة الماضية مع بدء توزيع لقاحات كورونا شهدت انخفاضا في أعداد الإصابات دام لـ4 أسابيع، ثم عادت الأعداد للزيادة بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وتابع المنظري: “لدينا 12 دولة من أصل 22 دولة في الإقليم أبلغت عن زيادة في الإصابات، محذرا من انهيار للقطاعات الصحية حال عدم الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية”.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الأن المكتب الاقليمى لمنظمة الصحة العالمية، عن بعد، بمناسبة الأسبوع العالمي للتمنيع 2021 وجائحة كوفيد-19 وذلك تحت عنوان "اللقاحات تقربنا أكثر".

يناقش المؤتمر الصحفي الأسبوع العالمي للتمنيع 2021: التمنيع في إقليم شرق المتوسط وتأثير جائحة كوفيد-19 وجدول أعمال التمنيع 2030، ومستجدات لقاحات كوفيد-19 والتى تشمل وصولها وتوزيعها في شرق المتوسط 

يشارك في المؤتمر؛ الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور تيد شيبان المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لليونيسف، الدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور إيفان هوتن مدير قسم مكافحة الأمراض السارية.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها؛ يحتفل العالم هذا الأسبوع (24-30 أبريل) بالأسبوع العالمي للتمنيع، وسط جائحة كوفيد-19. وقد جعلت الجائحة الجميع يدركون أهمية اللقاح أكثر من أي وقت مضى، لافته إلى أن موضوع هذا العام هو اللقاحات تقربنا أكثر.

وأقرت جمعية الصحة العالمية في عام 2020 "جدول أعمال التمنيع 2030" الذي يهدف إلى عالم  ينتفع فيه الجميع في كل مكان ومن مختلف الأعمار بشكل كامل من اللقاحات من أجل تحسين صحتهم ورفاههم.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن من التحديات التي نواجهها في هذا الصدد، ضعف الأنظمة الصحية، والصراعات، والعوائق المادية والاجتماعية، والمعلومات المضللة، والأخبار المغلوطة، والشائعات. لكننا عازمون على الاستمرار في الأخذ بالعلم لصالح الجميع.

وتابعت: يسهم الأسبوع العالمي للتمنيع 2021 في تركيز كل الأنظار على اللقاحات، ومن ثم يوفر فرصة غير مسبوقة لبناء ثقة الجمهور في القيمة الثمينة لجميع اللقاحات، والمساعدة في تدشين دعم طويل الأمد للتمنيع.

الصحة العالمية لشرق المتوسط لقاحات كورونا انخفاضا في أعداد الإصابات الإجراءات الوقائية

الأكثر قراءة

أسرار جديدة عن «هجمة مرتدة» يكشفها المخرج أحمد الديب لـ«الدستور»

هل ارتفعت أسعار السلع نتيجة «زيادة البنزين»؟ الحكومة ترد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 27-4-2021

«الكمامة قبل الإجابة».. نصائح السلامة في امتحانات «زمن كورونا»

السكة الحديد: تصادم قطار بسيارة نقل فى السويس

تنفيذ الإعدام فى 9 من مرتكبى «مذبحة كرداسة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

خبيئة آدم (14).. أين ترقد عظام "الترجمان"؟

د. القس صفوت البياضى

مصر قلب الشرق الأوسط.. عريقة وعتيقة

مؤمن المحمدي

توتال توتال

د.مينا بديع عبدالملك

عيد شم النسيم.. عيد بدء الخليقة

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تدين توزيع "مجلس بقعوت" قرارات هدم في الأغوار الشمالية

الاحتلال يعتقل مجموعة من الفلسطينيين في الضفة وغزة

17 وفاة و1414 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين