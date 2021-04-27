سفير كوريا الجنوبية يؤكد حرص بلاده على التعاون مع مصر في مجال تنمية الموارد البشرية

أكد هونج جين ووك سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى القاهرة أن بلاده حريصة على التعاون مع مصر في مجال تنمية الموارد البشرية، خاصة من خلال برامج الزمالة التي تقدمها هيئة التعاون الكورية بمصر كويكا وقامت بتدريب ما يقرب من 1500 من المسؤولين والخبراء المصريين على مدار 30 عامًا.

جاء ذلك بالتزامن مع توقيع المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا KAIST مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية للتدريب في 27 أبريل 2021 لإنشاء مؤسسة تعليمية على غرار المعهد الكوري بمصر.

وتعد KAIST واحدة من أفضل جامعات العلوم والتكنولوجيا في جمهورية كوريا ويأتي هذا التعاون بغرض تنمية الموارد البشرية للنخبة في مجال العلوم والتكنولوجيا ويتضمن إجراء دراسة جدوى لمشروع إنشاء KAIST-Egypt.

وعلى خلفية هذا التعاون، التقى هونج جين ووك، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى مصر، بالمدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب دكتورة رشا راغب في اليوم السابق لحفل التوقيع.

وأشاد السفير هونج بدور الأكاديمية الهادف إلى تكوين فئة متميزة من المديرين والمهنيين لقيادة التنمية في مصر كإحدى أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعقبت المدير التنفيذى للأكاديمية أنها تتوقع الحصول على مخطط لـ "KAIST Egypt" من خلال توقيع مذكرة التفاهم ، وأنها تأمل في أن تكون نموذجًا ناجحًا للتعاون في مصر، خاصة وأن المعهد يعتبر مصدر للتكنولوجيا المتميزة في جمهورية كوريا.

وتبادل السفير هونج مع المدير التنفيذى دكتورة رشا راغب وجهات النظر حول التقدم المحرز في المشاريع التعاونية بين مؤسسات التدريب الأخرى في جمهورية كوريا و الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث وقعت مؤسستان كوريتان وهما NHI المعهد الوطني لتنمية الموارد البشرية و KIRD المعهد الكوري لتنمية الموارد البشرية في العلوم والتكنولوجيا مذكرتين تفاهم مع NTA الأكاديمية الوطنية للتدريب في مجال تنمية الموارد البشرية في القطاع العام في سبتمبر 2020 وتنمية الموارد البشرية للعلوم والتكنولوجيا في مارس 2021، على التوالي.

وقالت راغب أن هذا التعاون سيكون فرصة عظيمة لتنمية القطاع العام في مصر بما يساهم فى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والعادل في مصر.