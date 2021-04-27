مصر تقفز 8 مراكز في مؤشر تحول الطاقة العالمي (انفوجراف)

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الضوء على أداء مصر في مؤشر التحول في الطاقة لعام 2021؛ حيث حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في المؤشر؛ حيث قفزت 8 مراكز لتصبح في الترتيب الـ 76 مقارنة بالـ84 في نسخة عام 2020.

وسجلت مصر نقاطًا أفضل مقارنة بالعام السابق في المحورين الرئيسين للمؤشر؛ حيث حققت 58.6% في مؤشر أداء النظام في 2021 مقارنة بـ52% في 2020، أما بالنسبة لمحور جاهزية التحول فقد حققت مصر 51.3% في 2021 بالمقارنة بـ46% في 2020.

ويرتب المؤشر أداء 115 دولة حول العالم من حيث أنظمة الطاقة بالإضافة إلى جاهزيتها لتأمين مستقبل طاقة مستدام، وبأسعار مقبولة، ويمكن الاعتماد عليها. تقيم كل دولة بنقاط بين صفر و 100 بحيث تعني صفر أسوأ أداء و100 أفضل أداء. وينقسم المؤشر إلى محورين أساسيّين:

- أداء النظام والذي يشمل: معدلات الأمان والإتاحة، والاستدامة البيئية، والنمو والتنمية الاقتصادية.

- جاهزية التحول: رأس المال والاستثمار، والالتزام السياسي، والبنية التحتية وبيئة إدارة الأعمال الابتكارية، ورأس المال البشري، وهيكل نظام الطاقة.



وجاءت على رأس قائمة الدول في المؤشر عالميًّا: السويد، والنرويج، والدنمارك، بينما جاءت مصر في المركز السادس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد أعلنت أنها تعمل فى إطار استراتيجية قومية وإقليمية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتجددة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها، فضلاً عن التخطيط المستقبلى لمجابهة التطور فى الطلب على الطاقة، مع الالتزام بالجودة في الأداء والخدمات.



وأوضحت الوزارة في بيان سابق لها ، أنها نجحت خلال عام 2020 فى تحقيق العديد من الإنجازات فى مختلف مجالات الكهرباء إنتاجا ونقلا وتوزيعا، ما ساهم فى ارتفاع ترتيب مصر فى مؤشر الحصول على الكهرباء إلى المركز 77 من المركز 145 فى عام 2014 وفق تقرير ممارسة أنشطة العمل لعام 2020.



ونفذت الوزارة خلال هذا العام العديد من المشروعات فى مجال إنتاج الكهرباء ومن بينها مجال قدرات التوليد الحرارية، حيث بلغت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة حوالى 59063 ميجاوات حتى 17 ديسمبر 2020.

