الثلاثاء 27 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مصر تقفز 8 مراكز في مؤشر تحول الطاقة العالمي (انفوجراف)

مصر تقفز 8 مراكز
مصر تقفز 8 مراكز في مؤشر التحول في الطاقة العالمي

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الضوء على أداء مصر في مؤشر التحول في الطاقة لعام 2021؛ حيث حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في المؤشر؛ حيث قفزت 8 مراكز لتصبح في الترتيب الـ 76 مقارنة بالـ84 في نسخة عام 2020.

 وسجلت مصر نقاطًا أفضل مقارنة بالعام السابق في المحورين الرئيسين للمؤشر؛ حيث حققت 58.6% في مؤشر أداء النظام في 2021 مقارنة بـ52% في 2020، أما بالنسبة لمحور جاهزية التحول فقد حققت مصر 51.3% في 2021 بالمقارنة بـ46% في 2020. 

ويرتب المؤشر أداء 115 دولة حول العالم من حيث أنظمة الطاقة بالإضافة إلى جاهزيتها لتأمين مستقبل طاقة مستدام، وبأسعار مقبولة، ويمكن الاعتماد عليها. تقيم كل دولة بنقاط بين صفر و 100 بحيث تعني صفر أسوأ أداء و100 أفضل أداء. وينقسم المؤشر إلى محورين أساسيّين:
- أداء النظام والذي يشمل: معدلات الأمان والإتاحة، والاستدامة البيئية، والنمو والتنمية الاقتصادية.
- جاهزية التحول: رأس المال والاستثمار، والالتزام السياسي، والبنية التحتية وبيئة إدارة الأعمال الابتكارية، ورأس المال البشري، وهيكل نظام الطاقة.


وجاءت على رأس قائمة الدول في المؤشر عالميًّا: السويد، والنرويج، والدنمارك، بينما جاءت مصر في المركز السادس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد أعلنت أنها تعمل فى إطار استراتيجية قومية وإقليمية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتجددة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها، فضلاً عن التخطيط المستقبلى لمجابهة التطور فى الطلب على الطاقة، مع الالتزام بالجودة في الأداء والخدمات.


وأوضحت الوزارة في بيان سابق لها ، أنها نجحت خلال عام 2020 فى تحقيق العديد من الإنجازات فى مختلف مجالات الكهرباء إنتاجا ونقلا وتوزيعا، ما ساهم فى ارتفاع ترتيب مصر فى مؤشر الحصول على الكهرباء إلى المركز 77 من المركز 145 فى عام 2014 وفق  تقرير ممارسة أنشطة العمل لعام 2020.

ونفذت الوزارة خلال هذا العام العديد من  المشروعات فى مجال إنتاج الكهرباء ومن بينها مجال قدرات التوليد الحرارية، حيث بلغت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة حوالى 59063 ميجاوات حتى 17 ديسمبر 2020.
 

 

589
589
مصر مؤشر التحول في الطاقة العالمي إنتاج الطاقة والكهرباء الترتيب العالمي 2021

مواد متعلقة

تعاون بين «العربية للتصنيع» و«الطاقة الذرية» لتبادل الخبرات

وزير الكهرباء يبحث مع نائب رئيس «هيتاشي» تعزيز التعاون

وزير البترول: طرح مزايدتين عالميتين للتنقيب عن الذهب والمعادن

الأكثر قراءة

أسرار جديدة عن «هجمة مرتدة» يكشفها المخرج أحمد الديب لـ«الدستور»

هل ارتفعت أسعار السلع نتيجة «زيادة البنزين»؟ الحكومة ترد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 27-4-2021

«الكمامة قبل الإجابة».. نصائح السلامة في امتحانات «زمن كورونا»

السكة الحديد: تصادم قطار بسيارة نقل فى السويس

تنفيذ الإعدام فى 9 من مرتكبى «مذبحة كرداسة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

خبيئة آدم (14).. أين ترقد عظام "الترجمان"؟

د. القس صفوت البياضى

مصر قلب الشرق الأوسط.. عريقة وعتيقة

مؤمن المحمدي

توتال توتال

د.مينا بديع عبدالملك

عيد شم النسيم.. عيد بدء الخليقة

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تدين توزيع "مجلس بقعوت" قرارات هدم في الأغوار الشمالية

الاحتلال يعتقل مجموعة من الفلسطينيين في الضفة وغزة

17 وفاة و1414 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين