طرح فيلم «ماما حامل» بدور العرض السينمائي في عيد الفطر

استقرت شركة سينرجي فيلمز على طرح فيلم “ماما حامل” للنجمة ليلى علوي في موسم عيد الفطر المقبل وذلك بجميع دور العرض السينمائي في مصر والدول العربية ووفقا للاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

ويشهد الفيلم عودة ليلى علوي للسينما بعد فترة غياب طويلة منذ تقديمها لفيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" قبل 5 سنوات.

وكان فريق عمل الفيلم قد أعلن أمس الانتهاء من آخر مشاهد الفيلم ورفع المخرج محمود كريم شعار فركش للعمل المقرر ان يدخل غرفة المونتاج خلال أيام لانهاء اعمال المونتاج والمكساج الخاصة به خلال هذه الأيام لتسليمه للشركة الموزعة.

وتجسد ليلى علوي دور أم للفنانين حمدي المرغني ومحمد سلام، وتدخل في قصة كوميدية حول حملها مرة أخرى في إطارمن الكوميديا الاجتماعية، وتم تصوير بعض مشاهده بمنطقة "استديو المغربى.

وتدور الأحداث حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومى فؤاد لبعض المشاكل فى عمله الذى يتولى إدارته الفنان سامى مغاورى، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى

فيلم “ماما حامل” بطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، وهدى الأتربى، وويزو، ومحمد سلام، وبدرية طلبة، ونانسي صلاح، وآخرون، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج "سينرجى".

وكانت ليلى علوى قد شاركت قبل شهر رمضان في بطولة حكاية "ست الهوانم"، من حكايات مسلسل "زى القمر"، تأليف شهيرة سلام وإخراج طارق رفعت، ويشارك في بطولتها مجدى كامل، أمير شاهين، ضياء عبد الخالق، صبرى عبد المنعم، وعدد من الفنانين الشباب وحقق المسلسل نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات عالية وقت عرضه ومن المقرر أن تستأنف شركة سينرجي تصوير باقي حكايات المسلسل عقب انتهاء اجازة عيد الفطر.