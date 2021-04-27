خبيرة تجميل: «السموكي» للعيون موضة قديمة.. و«النود» صيحة 2021

خبيرة تجميل: صيف ٢٠٢١ بدون موضة الإسموكي للعيون

تختلف موضات مكياج رسم العيون كل عام، ويتم تحديد الألوان والأشكال المختلفة على حسب شكل العين، والمناسبة التي يتم حضورها، ومع اختيار نمط المكياج الأسموكي يتم التركيز على إبراز شكل العيون، باستخدام ظلال عيون بألوانٍ متداخلة، واستعمال الآيلاينرأو الكحل للحصول على رسمة مميزة وجذابة للعين، لكن هذا أصبح من الماضي.

قالت ريكا مشعل، خبيرة التجميل، إن موضة المكياج السموكي قد انتهت ليحل محلها هذا العام المكياج الخفيف ذو اللون "البيج" القريب من لون البشرة، أما بالنسبة للكحل الأسود فقد أصبح موضة قديمة.

وقدمت "مشعل" بعض العادات الخاطئة التي تمارسها الفتيات أثناء وضع مستحضرات التجميل ونصائح لتجنبها، وهي:

تنظيف البشرة قبل وضع المكياج

تظن معظم الفتيات أن تنظيف البشرة قبل وضع المكياج شيء جيد، لكن هذا أبعد ما يكون عن الصواب، فهذا يؤدي لفتح المسام فتفسد البشرة ويفسد المكياج ولا يَثْبُتْ. ويعد ترطيب البشرة قبل وضع المكياج هو ما يجعلها نضرة، أما تنظيف البشرة فيكون قبل وضعه بشهر على الأقل.

تغطية الهالات السوداء بالكونسيلر الأبيض

تلجأ معظم الفتيات لتغطية الهالات السودة بالكونسيلر الأبيض ظناً منهم بأنها ستختفي، لكن هذا يسبب تحولها للون الأزرق، والصحيح وضع كونسيلر لونه بيج.

وضع مكياج ثقيل على البشرة يومياً

وضع مكياج ثقيل على البشرة يومياً “كارثة”، فهو يفسد رونق البشرة، ويسبب ظهور التجاعيد والحبوب، ويغمق ما تحت العينين وغيرها من المشاكل.

هناك أشياء أخرى مفيدة للاستخدام اليومي، وتغني الفتيات عن وضع المكياج الثقيل مثل الـ (بي بي و الكونسيلر)، وبالإضافة لكونها مفيدة فهي تُفتح لون البشرة.

وضع الميكاج لفترة طويلة على الوجه

معظم الفتيات بعد دخولها المنزل تنسى تنضيف البشرة من المكياج، وهذا بدوره يهلك البشرة، ويسبب بها كثير من المشاكل ولتجنب المشاكل يجب غسل البشرة جيداً بغسول المكياج.

عودة المكياج النود

ويعد المكياج النود هو الموجة الرائجة من عام 2020، و2021، وذلك لاقترابه من الطبيعة، ولون البشرة، وهي الاتجاه الأكثر عصرية واتفاقًا مع الصيحات الجديدة التي تعيد المظهر الطبيعي والألوان الهادئة الترابية إلى الصدارة بعد غيابها فترة من الوقت لصالح الألوان الأكثر جرأة.

ويمكن الحصول على إطلالة مكياج هادئة باستخدام الألوان الترابية منها: الرمادي، البيج بدرجاته، البني، اللون البني ، واللون الزيتوني المائل للأخضر، البرتقاني الفاتح.