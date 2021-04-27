روسيا تعتزم طرح 57 مليون جرعة من لقاحات «كورونا» قبل نهاية مايو

روسيا تعتزم طرح 57 مليون جرعة من لقاحات "كورونا" للتداول قبل نهاية الشهر المقبل

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الطبية تخطط لطرح 57 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" للتداول قبل حلول نهاية مايو المقبل.

وذكرت الوزارة - في تقرير حول نتائج عملها في عام 2020 ومهامها لعام 2021، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "حتى الوقت الراهن، تم طرح 11.6 مليون جرعة من اللقاحات إلى مختلف الكيانات المكونة لروسيا. نخطط قبل حلول نهاية مايو 2021 لطرح 57 مليون جرعة من هذه اللقاحات في التداول المدني للوقاية من الإصابة بفيروس (كوفيد-19).

وأشارت إلى أنه في إطار حملة التطعيم تم تنظيم وفتح 4.9 ألف مركز للتطعيم في المؤسسات الطبية، وأكثر من 1.3 ألف مركز تطعيم متنقل في مختلف المناطق.

وكانت الحكومة الروسية قد خصصت للوزارة في العام الماضي 260.4 مليار روبل لمكافحة الوباء.

سجلت روسيا اليوم الثلاثاء، 8053 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" بينها 2098 حالة في موسكو مما يرفع الحصيلة الرسمية على مستوى البلاد منذ بدء الجائحة إلى أربعة ملايين و779425 إصابة.



وقالت اللجنة الحكومية لمكافحة الفيروس، إن 392 شخصًا توفوا بسبب المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 108980.



وطعّمت روسيا حتى الآن أكثر من ثمانية ملايين من مواطنيها ضد "كوفيد-19" وفقًا لما ذكرته تاتيانا جوليكوفا نائبة رئيس الوزراء في منتصف أبريل، وذلك من إجمالي تعداد السكان البالغ نحو 144 مليونًا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات عن أمس الإثنين، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، إلى 147 مليونًا و810 آلاف و555 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و122 ألفًا و981 حالة، وأخيرًا سجَّلت حالات التعافي 125 مليونًا و 374 ألفًا و425 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.