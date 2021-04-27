الثلاثاء 27 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استولى على المبالغ المالية الموجودة بها

جهود أمنية لضبط سائق سرق سيارة نقل أموال في البساتين

ضبط
ضبط

 يكثف رجال مباحث البساتين بمحافظة القاهرة، جهودهم لضبط سائق سيارة نقل أموال تابعه لإحدى الشركات عقب سرقته لمبالغ مالية من السيارة التي يعمل عليها وفر هاربا.

كانت البداية عندما تلقي قسم شرطة البساتين، بلاغا من إحدى شركات نقل الأموال، تفيد فيه باختفاء سيارة لهم داخل دائرة القسم وبداخلها مبالغ مالية كبيرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم العثور على السيارة فارغة بدائرة القسم وتبين أن سائقها سرق الخزنة وفر هارب، بإخطار اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، أمر بتحرير المحضر اللازم وسرعة ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

- طفل طعن آخر منعه من التحرش بفتاة في رمضان

ومن جانب آخر تكثف مديرية أمن القاهرة من جهودها لضبط طفل طعن آخر أثناء منعه من التحرش بفتاة في نهار رمضان بكورنيش المعادي التابع لدائرة قسم شرطة دار السلام.

وأوضحت مصادر أمنية أن والدة الطفل المجني عليه تعمل صحفية، ومقيمة بدائرة قسم شرطة المعادي، وتقدمت ببلاغ تتهم فيه الطفل الذي طعن نجلها طعنتين نافذتين كادوا أن ينهوا حياته لولا العناية الإلهية.

- تفاصيل الواقعة

و تلقى قسم شرطة دار السلام إخطارا من أحد المستشفيات بوصول طفل مصاب بطعنتين من سلاح أبيض إلى المستشفى.

وعلي الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن الطفل عمره 14 عامًا، ومصاب بطعنة في البطن وأخرى تحت الإبط وبسؤاله، أوضح قيام طفل بطعنه بعد مشاجرة بينهما وتم تحديد الطفل، وجار تكثيف الجهود لضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر رقم 4192 جنح دار السلام لسنة 2021.

سائق نقل اموال البساتين

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