«التضامن» تطلق المرحلة الثانية من بطاقة الخدمات المتكاملة

بعد موافقة مجلس الوزراء

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه جار التنسيق مع جميع الجهات الطبية المختصة لإطلاق المرحلة الثانية من بطاقة الخدمات المتكاملة، بعد أن وافق مجلس الوزراء على مقترح إطلاق المرحلة الجديدة، موضحة أنه وفقا للائحة سيتم إعداد ملف صحي لكل من ثبتت اعاقته بناء على تشخيص طبى معتمد، ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومي، مؤكدة ان الوزارة تقدم دعم نقدي لحوالي مليون شخص من أشخاص ذوي الإعاقة، بتكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه سنوياً.

من جهته، أكد خليل محمد خليل، مدير الإدارة العامة لتأهيل ذوي الإعاقة بوزارة التضامن، أن المرحلة الثانية تستهدف الإعاقات الأقل حدة من المرحلة الأولى، والتي شملت 13 نوع من الإعاقات الشديدة وهى متلازمة داون، طيف التوحد، الجذام، الشلل الدماغى، الشلل الرباعى النصفى العلوى أو السفلي، ضمور العضلات، فقد البصر التام، تيبس المفاصل فى أطراف متعددة، البتر متعدد الأطراف، ذوى القزامة، صغر أو كبر حجم الرأس، وفقد السمع التام.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تأتي استكمالا للأولى على أن تستهدف تدريجيا كل شخص ذوي الإعاقة والبالغ عددهم حوالي 11 مليون، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومؤشرات الصحة العالمية والتي تشير إلى أن من 10 إلى 15% من سكان مصر يعانون من إعاقات مختلفة.



وأكد مدير الإدارة العامة لتأهيل ذوي الإعاقة، أن مكاتب التأهيل المنتشرة فى 27 محافظة أنهت كافة استعداداتها لإطلاق المرحلة الثانية، كما تم تطوير آلية مُميكنة للكشف الطبي تراعي الشفافية والنزاهة، وتم التوسع في عدد اللجان المتاحة للكشف الطبي لتصل إلى 45 لجنة على مستوى الجمهورية.