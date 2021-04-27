الشرقية: استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالشوارع لمجابهة كورونا

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على المنشآت العامة والحكومية والمقاهي والمحال التجارية وقاعات الأفراح للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين حرصاً على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وخاصة مع زيادة أعداد الإصابات بالفيروس خلال الفترة الحالية.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بحملة تطهير وتعقيم بالتعاون مع الإدارة الصحية وقسم مكافحة نواقل الأمراض والملاريا وإدارة شئون البيئة بالمجلس للقضاء على الحشرات، حيث شملت أعمال التطهير بسيارات رش المبيدات بمناطق ( أحمد حلمي - شارع المشروع - شارع سعد زغلول ) لمكافحة انتشار الحشرات حرصا على صحة وسلامة الجميع.

كما قامت رئاسة حى اأول الزقازيق بحملة لرش وتطهير وتعقيم شوارع مستشفى الحميات والبوسطة ومولد النبي ومنطقة أبو عميرة وأسفل الكوبرى العلوى من أجل توفير مناخ وبيئة صحية جيدة لأهالى المحافظة.

وما زالت الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها اليومية لأعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد، والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشأت الصناعية،وتوعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة الواقية فى الأماكن المغلقة لجميع العاملين والمترددين على كافة المنشآت ومراعاة المسافات البينية والإبتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة لمجابهه انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة حرصاً علي سلامة الجميع.

وفى سياق متصل، قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملة موسعة، بالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية ( مساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة - شرطه المرافق - الإدارة العامة للمرور - مباحث المركز).

وأسفرت الحملة عن مصادرة ( ١٥) شيشة من (٢) كافتريا مخالفة بشارعي الغشام وطلبه عويضه لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما قامت الحملة برفع الإشغالات المخالفة والتحفظ على (١١٧) حالة إشغال متمثلة في حواجز حديدية وخشبية وكراسي وترابيزات، وتم تغريم ( ٢٠) مواطنا مخالفا بالمواصلات العامة الغرامة الفورية المقررة لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية، كما تمكنت الحملة من ضبط (١٠) تكاتك مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.